Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá: ¿se compara con el show de México?

El Mundial 2026 continúa marcando momentos inéditos en la historia del fútbol y, apenas un día después de la ceremonia realizada en México, Canadá celebró su propio acto inaugural con un espectáculo que rápidamente empezó a generar conversación entre los aficionados y usuarios en redes sociales.

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El evento se realizó en Toronto y se celebró antes del partido en Bosnia y Herzegovina, encuentro que hizo parte del arranque oficial del calendario mundialista en territorio canadiense.

A diferencia de ediciones anteriores, el torneo de 2026 se realiza en tres países, México, Canadá y Estados Unidos, teniendo así una inauguración en cada uno de los países anfitriones.

Para Canadá, se presentó una ceremonia que reflejó la identidad cultural y mostró la diversidad artística que caracteriza al país.

Sobre el escenario aparecieron artistas reconocidos internacionalmente como:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

En el evento, los colores rojo y blanco fueron protagonistas tanto en la escenografía como en varios de los momentos musicales.

En redes sociales, las imágenes comenzaron a generar conversación y muchos llegaron a hacer comparaciones con la ceremonia realizada en México, en donde brillaron artistas como Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Belinda, Danny Ocean y Maná.

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Las presentaciones en México lograron posicionarse entre las tendencias en las redes sociales y generaron miles de comentarios relacionados con la puesta en escena, la presencia de artistas latinoamericanos y el impacto de la música dentro del inicio del campeonato.

Por este motivo, cuando Canadá presentó su espectáculo, muchos usuarios hicieron algunas comparaciones. En plataformas como X e Instagram se destacó que México apostó por una ceremonia enfocada en el espectáculo masivo y el impacto mediático.

Por otro lado, Canadá habría tenido una propuesta más diversa en cuanto a ritmos y sonidos, además de resaltar una identidad visual relacionada con sus símbolos nacionales.

Las comparaciones también abrieron una conversación sobre cómo cada país anfitrión está aprovechando el Mundial para proyectar una imagen cultural propia ante una audiencia global.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

La celebración de la tercera parte de la inauguración del evento deportivo está programa para el viernes 12 de junio a las 6:30 p.m. (hora Colombia) y contará con artistas como:

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Estas estrellas encabezarán una presentación que comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay.