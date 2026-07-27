“Ya viene”: reconocido cantante de música popular anuncia que será padre por segunda vez

Carlos Rivera, reconocido cantante de música popular mexicana, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El artista confirmó que él y su esposa, Cynthia Rodríguez, esperan su segundo hijo, una noticia que llega apenas dos años después del nacimiento de su primogénito, León, y que amplía una de las familias más discretas y queridas del panorama latino.

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La pareja, que contrajo matrimonio en 2022 tras varios años de relación, siempre ha optado por mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, en esta ocasión, el artista no ha ocultado la ilusión con la que afronta esta nueva etapa familiar y ha compartido algunos detalles sobre la llegada del bebé.

Durante su asistencia a la Global Gift Humanitarian Award Gala, en Marbella, Carlos confirmó que volverá a convertirse en padre y, además, reveló el sexo del bebé. “Sí, ya viene. Estamos muy ilusionados, es una niña. Es mi segundo bebé y tenemos muchísimas ganas de que llegue”, confesó con una gran sonrisa.

El intérprete de Recuérdame aseguró que la familia espera con enorme emoción la llegada de la pequeña, convencido de que los próximos meses estarán marcados por la felicidad. “Viene un año muy bonito en espera y el año que viene seguramente será un año muy bendecido”, añadió, dejando entrever el especial momento personal que vive junto a Cynthia Rodríguez.

Por su parte, Cynthia Rodríguez habló por primera vez sobre su segundo embarazo, tan solo horas después de anunciar junto al cantante que se convertiría en madre de una niña.

La presentadora reveló en sus historias de Instagram que tanto ella como Carlos Rivera se encuentran emocionados por la llegada de María. Asimismo, agradeció las muestras de cariño que recibió tras darse a conocer la noticia de su embarazo.

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“¡Hola! Oigan, gracias por sus mensajes, por tanto amor. Es una noticia que nos tiene muy ilusionados, felices, emocionados y qué bonito que ya la pudimos compartir al fin”, expresó este 22 de julio.

Mientras continúa cosechando éxitos sobre los escenarios, Carlos Rivera afronta ahora uno de los proyectos más importantes de su vida: volver a ser padre. La llegada de su primera hija convertirá a León en hermano mayor y marcará un nuevo capítulo para una familia que siempre ha hecho de la discreción una de sus principales señas de identidad.

*Con información de Europa Press.