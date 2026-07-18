Mientras un proceso de maternidad subrogada en Estados Unidos puede costar entre 100.000 y 150.000 dólares, en Colombia una pareja extranjera puede acceder a un paquete completo por alrededor de 60.000 euros, equivalentes a más de 260 millones de pesos, una diferencia que ha convertido al país en uno de los destinos más competitivos para esta práctica en América Latina.

Muchos bebés en Colombia se forman en un vientre alquilado. Foto: ADOBE fireFLY

Sin embargo, el negocio se desarrolla en un escenario de vacío jurídico. En Colombia, la maternidad subrogada no está prohibida, pero tampoco existe una ley que la regule. El principal antecedente sigue siendo la Sentencia T-968 de 2009 de la Corte Constitucional, que pidió al Congreso legislar sobre las técnicas de reproducción humana asistida, una tarea que continúa pendiente.

Regular la gestación subrogada: una urgencia jurídica y ética

Los documentos analizados durante el debate en el Concejo de Bogotá indican que la mujer gestante recibe apenas entre el 10 y el 27 por ciento del valor total del proceso, mientras el resto queda en manos de agencias, clínicas de fertilidad, abogados, fundaciones e intermediarios. Además, durante el embarazo se ofrecen pagos mensuales de entre 1,8 y 2,5 millones de pesos, una suma final de hasta 30 millones condicionada a la entrega del bebé y un “bono de éxito” de 2 millones de pesos.

En Colombia muchos extranjeros contratan vientres para tener a sus hijos. Foto: 123 RF

Este contexto se da cuando el mercado mundial muestra un crecimiento acelerado. Según el informe de Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, la industria fue valorada en 14.950 millones de dólares en 2023 y podría alcanzar 99.750 millones de dólares en 2033. Otro estudio citado en los documentos proyecta un mercado de 27.900 millones de dólares en 2025, con expectativas de superar los 200.000 millones de dólares en 2034.

A pesar del crecimiento del negocio, el ICBF reconoció que no cuenta con una categoría específica para registrar los casos de maternidad subrogada, por lo que el Estado desconoce cuántos niños han nacido mediante este mecanismo en el país.

La gestación por sustitución: un camino real hacia la maternidad

¿Por qué en Colombia es más barato?

Colombia

€ 60.000

($260 millones)

Estados Unidos

Entre USD100.000 y USD150.000

(Aprox. de $400 a $600 millones)

En Colombia muchas mujeres prestan su vientre para llevar bebés por negocio. Foto: ADOBE fireFLY

¿Quién recibe el dinero?

• Del valor total del proceso, solo entre el 10 % al 27 % es para la mujer gestante

• Del 73 % al 90 % se distribuye entre:

- Clínicas

- Agencias

- Abogados

- Intermediarios

- Fundaciones

¿Qué recibe la mujer gestante?

Pago mensual entre $1,8 millones a $2,5 millones

Pago final de hasta $30 millones

Bono de éxito de, al menos, $2 millones

Diferencia

Colombia cuesta entre 40% y 60% menos que los principales mercados internacionales.

Los bajos costos en Colombia generan que nacionales y extranjeros contraten el alquiler de vientres. Foto: ipopba - stock.adobe.com

Así funciona el negocio

Padres de intención Agencia intermediaria Reclutamiento de la gestante Clínica de fertilidad Embarazo Nacimiento Trámites legales

¿Qué dice la ley?

• No existe una ley que la regule

• No está prohibida

• El principal antecedente es la Sentencia T-968 de 2009

• La Corte Constitucional pidió al Congreso legislar sobre el tema

En Colombia no existe mucha normativa para regular el negocio del alquiler de vientres. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El negocio en el mundo

Valor del mercado

2023 fue de USD14.950 millones vs. 2033, que será USD99.750 millones.

(Proyección citada por la ONU)

Las alertas

• El ICBF no tiene un registro de casos de maternidad subrogada

• No existe un protocolo nacional

• La ONU advierte riesgos de explotación reproductiva y de intermediación económica

• El debate entre regulación y prohibición sigue abierto en Colombia