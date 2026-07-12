Camilo Cifuentes, reconocido creador de contenido en redes sociales, sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una de las noticias más importantes de su vida personal.

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A través de un emotivo video publicado en sus perfiles digitales, el influencer confirmó que se convertirá en padre por primera vez.

Durante los últimos años, Cifuentes se ha dado a conocer por el contenido solidario que comparte en plataformas como Instagram y TikTok. En sus videos suele ayudar económicamente a personas que atraviesan situaciones difíciles, una labor que le ha permitido reunir una comunidad de más de cinco millones de seguidores.

Uno de los aspectos que más llama la atención de su historia es que ha preferido mantenerse en el anonimato.

Aunque sus publicaciones alcanzan millones de reproducciones, el creador de contenido ha hecho todo lo posible por proteger su identidad y mantener su vida privada alejada del foco mediático.

Sin embargo, en las últimas horas decidió hacer una excepción para compartir con su comunidad un momento muy especial. A través de un video acompañado por la canción Para tu amor, de Juanes, mostró una ecografía y confirmó que él y su pareja están esperando a su primer hijo.

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Junto a las imágenes, el creador expresó la felicidad que siente por la llegada del bebé y agradeció el apoyo que ha recibido de quienes siguen su trabajo desde hace varios años.

“Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo”, escribió.

Además del anuncio del embarazo, Camilo Cifuentes también reveló el sexo del bebé y el nombre que llevará, un detalle que generó cientos de reacciones entre sus seguidores.

“Además, tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado”, agregó en la publicación.

Como era de esperarse, el video no tardó en viralizarse y recibió miles de mensajes de apoyo en el especial momento.