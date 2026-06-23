Maqui015 rompió el silencio tras la muerte de su padre, el general Javier Ayala: “Tenía que regresar”

El pasado 1 de junio, la Universidad Militar Nueva Granada confirmó, a través de sus canales oficiales, el fallecimiento de su rector, Javier Alberto Ayala Amaya, quien también fue mayor general del Ejército Nacional de Colombia.

Maqui015, hija de Javier Ayala, publicó desgarradora fotografía tras la muerte del general (R)

La noticia conmovió a miles de personas a nivel nacional que, además de conocer su trabajo por el país a través del Ejército, lo relacionaban con sus hijas Paola, María Alejandra y Daniela, quienes desde hace varios años se dedican a la creación de contenido digital.

María Alejandra, conocida en las plataformas digitales como Maqui015, se pronunció hace pocas horas a través de su cuenta de Instagram y, por primera vez en medio de la tristeza, se dirigió a sus seguidores y habló sobre el fallecimiento de su padre.

“Ya voy tres semanitas ausente por acá, bueno, entre comillas, porque me ha nacido hacer algunas publicaciones de mi papá, que está en el cielo. Todavía me pongo sentimental hablando del tema. No sé por cuánto tiempo vaya a ser así, pero sabía que eventualmente tenía que regresar y puede que ahorita no vaya a estar mencionándolo mucho, pero que seguiré viviendo este duelo”, mencionó frente a su comunidad.

Por medio del mismo video, se tomó el tiempo de agradecerles a cada una de las personas que quisieron comunicarse con ella y enviarle mensajes de apoyo y fortaleza durante el momento de tristeza que estaba viviendo junto a sus familiares.

Esta fue la última publicación de Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar Nueva Granada; murió este 1 de junio

“Quería regresar, primero para agradecerles por todos los mensajes que me han llegado. O sea, de verdad que desde que lo compartí me han bombardeado con muchísimo amor. Sus palabras me han llenado el corazón. Leer experiencias que también han tenido ustedes, cosas que les han ayudado”, dijo.

Sin embargo, mencionó que, debido a toda la situación, no logró leer todos los mensajes que le enviaron y le gustaría que su comunidad digital se los reenviara con el objetivo de hacer una recopilación.

“Fueron demasiados mensajes, intenté leerlos todos, pero sí me llegaron a enviar algún testimonio o alguna experiencia con él, o algún vídeo o podcast que les haya servido a ustedes. Les pido que me lo vuelvan a enviar, porque no quiero que nada de eso se pierda”, anoto´.

Finalmente, manifestó que extrañó poder conectarse con sus seguidores, pues esta es una de las actividades que la ayudan a salir de la rutina y sentirse mejor en los momentos difíciles, por lo que estará compartiendo más de su día a día en el transcurso de los próximos días.

Falleció el mayor general (r) Javier Ayala Amaya, el rector que impulsó una educación para la paz desde la Universidad Militar Nueva Granada

“De nuevo, muy gracias por sus palabras. Hay poquitas cosas que en estos momentos me hacen sentir bien, y ustedes han sido una de esas, y por eso también quiero volver. Las extraño, extraño interactuar con ustedes, contarles lo que estoy haciendo últimamente. He estado intentando mantenerme ocupada, así que vuelvo para acá”, culminó.