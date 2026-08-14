Feid y Ryan Castro tomaron contundente decisión tras el terremoto en Colombia: así la anunciaron

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, 10 de agosto llevó a varios artistas a reorganizar sus agendas y actividades programadas para los próximos días.

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Feid y Ryan Castro, dos de los principales exponentes del género urbano en el país, dejaron en claro que la prioridad está puesta en las personas y familias afectadas por la emergencia.

En el caso de Ryan Castro, el anuncio fue compartido a través de su cuenta oficial de Instagram. El artista confirmó que el que seria su próximo concierto será pospuesto como muestra de solidaridad con quienes atraviesan las consecuencias del terremoto.

“Ante los acontecimientos de las últimas horas en nuestro país y en solidaridad con todas las personas y familias afectadas, el concierto de Sendé The Last Dance programado para el próximo 22 de agosto en Cali será pospuesto”, se lee en el comunicado.

La decisión, según explicó el equipo del cantante, responde a la situación que enfrenta Colombia y al deseo de acompañar a quienes están viviendo momentos difíciles.

“Hoy no es momento de celebración. Hoy es momento de estar unidos, de acompañar a quienes sufren y de levantar entre todos a nuestro país (...) Cuando llegue el momento de encontrarnos, queremos hacerlo como Cali merece: con tranquilidad, con seguridad y con toda la energía para vivir una noche inolvidable”, señala el mensaje publicado en redes sociales.

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Feid también aplazó su concierto en Medellín

Por su parte, Feid confirmó que tomó una decisión similar con el evento que tenía previsto realizar el 21 de agosto en La Macarena, en Medellín, como parte del Fairtrade Show.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante agradeció a sus seguidores por las donaciones, el apoyo y la difusión de información relacionada con la emergencia que atraviesa Colombia.

“Yo siento que no es momento para hablar ni de álbum, ni de música, ni de nada que no tenga que ver con ayudar a Colombia, con ponernos las pilas, con unirnos todo el mundo para que ayudemos a la mayor cantidad de personas posible”, expresó.

El cantante aplazó concierto en Colombia tras fuerte terremoto. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El artista confirmó que su evento será pospuesto y explicó que, en este momento, su atención está concentrada en contribuir a la ayuda para los damnificados.

“Nos vemos pronto, no sé cuándo, pero ahora la prioridad es ayudar a todo el pueblo colombiano, a toda la gente que lo necesita”, afirmó Feid.

Además, el cantante invitó a sus seguidores a participar en las actividades de donación que se realizarán durante el fin de semana en Miami, destinadas a apoyar a Colombia y Venezuela.