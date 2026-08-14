El Niño Prodigio trae advertencias para este 14 de agosto: revise qué dice su signo

Este viernes 14 de agosto, el Niño Prodigio compartió sus nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco occidental. Como ocurre con frecuencia, sus seguidores se mostraron interesados en conocer qué dicen los astros sobre temas relacionados con el amor, el dinero, el trabajo y las relaciones personales.

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Las recomendaciones del astrólogo varían de acuerdo con cada signo. Mientras algunos podrían tener una jornada favorable para avanzar en determinados asuntos, otros deberán tener más cuidado con sus decisiones y con la manera en que manejan algunas situaciones durante el día.

Por esta razón, quienes acostumbran consultar el horóscopo podrán revisar qué tiene preparado El Niño Prodigio para este 14 de agosto.

Fechas para cada uno de los signos del zodiaco

Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Horóscopo del Niño Prodigio para este viernes 14 de agosto de 2026. Foto: @niñoprodigio

Horóscopo del 14 de agosto de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

“El progreso se construirá a partir de la disciplina y las decisiones conscientes. Cuidar de tu bienestar, administrar con inteligencia tus recursos y trabajar con constancia te permitirá alcanzar metas sólidas”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

“Será un día para perfeccionar tus talentos y fortalecer tu crecimiento. Al dedicar tiempo a desarrollar tus habilidades, cuidar de ti y abrirte a nuevas oportunidades de aprendizaje, sentarás las bases de una etapa mejor”.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

“La claridad llegará cuando ordenes tus ideas y escuches nuevas perspectivas, Las conversaciones y una actitud práctica te ayudarán a encontrar soluciones inteligentes y a tomar decisiones más acertadas”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

“Los vínculos serán una fuente de apoyo y crecimiento. El diálogo sincero y la colaboración y la disposición para construir junto a otros fortalecerán tus relaciones y abrirán el camino hacia proyectos enriquecedores”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.