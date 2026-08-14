La cifra millonaria que pagaría el Barcelona por Luis Suárez: Sporting pide una fortuna

Luis Javier Suárez amaneció siendo noticia mundial por el interés del FC Barcelona para ficharlo en este mercado de verano. Aunque depende de que se caiga el negocio por Julián Álvarez, su sola presencia en la lista de candidatos llamó la atención de la prensa deportiva.

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Lo cierto es que Suárez tiene contrato con Sporting de Lisboa hasta mediados de 2030, factor que dificulta su salida hacia el Barcelona o cualquier otro destino.

La dirigencia del conjunto portugués se remite al pago de la cláusula de rescisión. La cifra que el Barça tendría que pagar asciende a 80 millones de euros, es decir, más de lo que pagó el París Saint-Germain por Ferran Torres.

Un negocio de ese calibre convertiría a Luis Javier Suárez en el fichaje colombiano más caro de la historia, por encima de Jhon Jáder Durán, James Rodríguez y Luis Díaz.

Luis Javier Suárez, delantero titular de la Selección Colombia. Foto: Anadolu via AFP

De momento no hay pronunciamientos oficiales de las partes implicadas; sin embargo, en Portugal aseguran que Sporting no ha recibido llamadas específicas por Luis Suárez y quieren cobrar el valor de la cláusula de rescisión para dejarlo salir.

En España, por otra parte, hay versiones encontradas. Algunos periodistas confirman que el colombiano está en carpeta como un candidato aprobado por Hansi Flick, pero Mundo Deportivo y Sport consultaron fuentes que niegan el interés.

Barcelona está sin delanteros naturales para iniciar la temporada 2026/27. Robert Lewandowski se fue al Chicago Fire de la MLS en Estados Unidos y Ferran Torres está a pocas horas de firmar su vinculación al París Saint-Germain.

Días claves para el Barcelona

La próxima semana será clave para el destino de las negociaciones. La dirigencia culé espera una respuesta definitiva por parte de Julián Álvarez, quien es su prioridad en el mercado de fichajes y está intentando presionar al Atlético de Madrid para que lo deje salir.

En caso de caerse esa posibilidad, entrarán a mirar otros posibles candidatos para una posición clave y necesaria para el cuerpo técnico.

Al tiempo que negocian con el entorno de Julián Álvarez, están pendientes de lograr un acuerdo con el Manchester City para el traspaso de Rodri.

Todo eso se da en la previa a disputar el Trofeo Joan Gamper contra Al-Ahly, partido amistoso en el que presentarán a los nuevos refuerzos y lucirán frente a su público las nuevas equipaciones para la temporada que empieza.

Barcelona es uno de los candidatos a pelear por todos los títulos en 2027. Su principal objetivo es la Champions League, pero no descuida la batalla por LaLiga contra Real Madrid y la Supercopa de España que se jugará en febrero del próximo año.