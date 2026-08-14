Primer colombiano confirmado para disputar la Vuelta a España 2026: “Seguimos soñando”

Se abrió la lista de colombianos confirmados para la Vuelta a España 2026. Este viernes fue anunciada la presencia de Iván Ramiro Sosa en la nómina oficial del equipo Kern Pharma, que buscará ser protagonista de la fuga y llevarse algunas etapas.

Veredicto oficial de la Vuelta a Colombia por el terremoto: así quedó la general tras dos etapas canceladas

Sosa estará acompañado por Urko Berrade, Marc Brustenga, Iván Cobo, Iñigo Elosegui, Ibon Ruiz, Diego Uriarte y Mats Wenzel.

Juanjo Oroz, mánager general del Kern Pharma, dio buenas sensaciones de lo que pueden hacer en La Vuelta con estos ocho convocados. “Prometemos nuestro máximo esfuerzo y compromiso al aficionado. Seguimos soñando en grande porque creemos en nosotros mismos y en lo que hacemos, y la Vuelta a España es una gran oportunidad de demostrárselo a todo el mundo”, indicó.

Esta será la segunda participación de Iván Ramiro Sosa en la Vuelta a España. El corredor pasqueño disputó la edición del año 2020 y terminó en la casilla 62° de la clasificación general, corriendo en ese entonces con los colores del Ineos Grenadiers.

La dirección deportiva del Kern Pharma tiene claros sus objetivos para esta edición de La Vuelta, que inicia el próximo sábado 22 de agosto en Mónaco. “Una alineación que garantiza presencia en todos los terrenos, con capacidad para disputar etapas de tú a tú desde la fuga, dar pelea en la media y alta montaña y buscar sus oportunidades en las llegadas al esprint”, indicó el comunicado oficial.

El jefe de filas será el español Urko Berrade, quien tendrá la responsabilidad de pelear contra los grandes favoritos y buscar una posición de privilegio en la general. “Parto con otra mentalidad, siendo consciente del nivel que hay, pero sabiendo que si hago bien las cosas voy a ser competitivo de nuevo”, declaró.

Iván Ramiro Sosa será una pieza fundamental para el Kern Pharma en las etapas de montaña. El colombiano ha demostrado su solvencia en las rampas más difíciles y seguramente se dejará ver en las fugas para disputar la victoria en las jornadas con final en alto.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Kern Pharma. Foto: @EqKernPharma

Así ha sido la temporada de Iván Ramiro Sosa

Sosa viene de disputar la Vuelta a Burgos, carrera de una semana en la que terminó como el segundo mejor colombiano de la general detrás de Nairo Quintana (Movistar Team). El oriundo de Pasca llegó en la casilla 26° a 4 minutos y 31 segundos del campeón.

Antes de eso había sido quinto en el Sibiu Cycling Tour, segundo en la Clásica de los Alpes Marítimos y miembro del podio en el Tour de Turquía.

A principios de este año estuvo convocado para la Vuelta a Cataluña, donde terminó en el puesto 34° de la clasificación general. Unos días después tomó la partida en O Gran Camiño, pero se retiró en la segunda etapa tras una dura caída.