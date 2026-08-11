Santiago Buitrago fue presentado por su nuevo equipo y firmó hasta 2029: “Me impresionó”

Santiago Buitrago está listo para emprender un nuevo viaje en su carrera profesional. Justo después de disputar el Tour de Polonia, fue anunciado como nuevo refuerzo del NSN Cycling Team para la próxima temporada.

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Su contrato será de tres años, es decir, hasta diciembre de 2029 y compartirá equipo con ciclistas de renombre como George Bennett, Biniam Girmay, Ethan Vernon y Alexey Lutsenko, entre otros.

“La llegada de Santiago Buitrago supone una incorporación importante al proyecto deportivo a largo plazo del NSN Cycling Team, y estamos encantados de contar con él vistiendo los colores del equipo durante los próximos tres años”, afirmó el director general Kjell Carlström.

Buitrago es la gran esperanza del ciclismo colombiano. En sus manos está continuar el legado de Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

Como escalador ha logrado victorias importantes en el World Tour. Este año fue campeón del Trofeo Laigueglia y el año pasado había ganado la clasificación general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.

Además, tiene dos triunfos de etapa en el Giro de Italia. “Santiago tiene por delante una larga carrera y margen para seguir creciendo como ciclista a sus 26 años. Además de sus victorias de etapa y en la clasificación general, ha terminado entre los diez primeros en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, y creemos que lo mejor está por llegar”, agregó Carlström.

Las declaraciones de Santiago Buitrago

El propio Santiago Buitrago dio sus sensaciones de este acuerdo con el NSN Cycling Team. “Tras siete años en el Bahrain-Victorious, sentí que era el momento adecuado para un nuevo desafío”, explicó el ciclista bogotano.

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“Viví momentos muy importantes allí, creciendo como ciclista y como persona, pero también quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando”, agregó Buitrago.

El colombiano explicó las razones de su salida del Bahrain. “Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchar por objetivos importantes”, apuntó.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious. Foto: Getty Images

“Siento que todavía tengo mucho margen de mejora, así que en los próximos tres años quiero seguir avanzando y convertirme en un ciclista cada vez más completo y regular. Mi objetivo principal será mantenerme competitivo en las carreras por etapas y seguir progresando en las grandes vueltas”, declaró a los medios oficiales del equipo.

Buitrago confesó sus objetivos. “Me gustaría luchar por la clasificación general cuando tenga la oportunidad y también ayudar al equipo a conseguir los mejores resultados posibles. Estoy muy motivado por comenzar esta nueva etapa y devolver con resultados la confianza que el equipo me está brindando”, sentenció.