Tour Auvergne-Rhône-Alpes: lista confirmada de colombianos y canal de TV para seguirlos

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anteriormente conocido como Critérium del Dauphiné, inicia este domingo con la presencia de varias estrellas del pelotón internacional.

La lista de colombianos contará con nombres importantes para clasificación general, aunque brillan por su ausencia Egan Bernal y Nairo Quintana.

Director del Ineos reveló la otra cara de Egan Bernal y dijo cuál es su secreto: “Fenomenal”

Estos son los cinco representantes del país en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes:

Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL)

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Harold Tejada (XDS Astana)

Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora-Hansgrohe)

Diego Pescador (Movistar Team)

Las ocho etapas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes serán transmitidas por ESPN, Caracol TV y Canal RCN. La primera fracción será este domingo, 7 de junio, en horas de la mañana con un recorrido de 147 kilómetros entre Vizille y Saint-Ismier.

Los grandes favoritos a levantar el título son el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates), el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), el francés Paul Seixas (Dechatlon CMA CGM) y el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

Nairo Quintana confirmó la próxima carrera que disputará en Europa: “Vamos por el podio”

Santiago Buitrago busca revancha

La principal carta de Colombia será el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), que viene de retirarse en la primera semana del Giro de Italia.

El corredor de 26 años busca revancha después de haber echado al traste todos sus objetivos por una caída. Buitrago se recuperó a tiempo para estar en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que sirve como preparación para el Tour de Francia 2026.

Harold Tejada (XDS Astana) también piensa entrar en la discusión por la clasificación general, pues llega con altas aspiraciones a este punto de la temporada que será determinante para su futuro profesional.

El huilense fue el primer colombiano confirmado para el Tour de Francia y anunció que quiere meterse en el ‘Top 10′ contra titanes como Pogačar, Vingegaard y Evenepoel.

Santiago Buitrago, la esperanza de Colombia en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes Foto: Getty Images

Daniel Felipe Martínez, Juan Guillermo Martínez y Diego Pescador tendrán que cumplir labores como gregarios en la montaña. La idea es pegarse a alguna fuga y tratar de conseguir la victoria de etapa, algo que dependerá de la estrategia de sus respectivos equipos.

Los colombianos han sido históricamente protagonistas en esta carrera, que hasta el año pasado era conocida como el Critérium del Dauphiné. El nombre fue cambiado para homenajear la región de Francia donde se disputa y darle una visión más amplia al recorrido oficial.

En total son cuatro títulos los que tiene Colombia en el palmarés: Martín Alonso Ramírez (1984), Lucho Herrera (1988 y 1991) y el último con Daniel Felipe Martínez en 2020.

Buitrago y Tejada podrían sumarse a ese cuadro de honor, aunque la tienen bastante difícil contra ciclistas de gran actualidad como Seixas o Del Toro.

Dónde ver el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026