Director del Ineos reveló la otra cara de Egan Bernal y dijo cuál es su secreto: “Fenomenal”

Egan Bernal fue una pieza clave para los resultados del Netcompany Ineos en el Giro de Italia 2026. Aparte de terminar en el décimo puesto de la clasificación general, el colombiano hizo un trabajo solidario para su compañero Thymen Arensman.

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A esta edición de la corsa rosa acudió como jefe de filas, pero las cosas cambiaron cuando perdió tiempo en la primera semana y cayó fuera del ‘Top 10′.

Arensman se convirtió en el líder del Ineos después de la contrarreloj individual y a Egan le tocó ser gregario de lujo en las etapas de montaña.

Aunque el colombiano ya tiene dos títulos de grandes vueltas en su palmarés, no se ahorra ni una gota de sudor cuando se trata de conseguir resultados colectivos para la escuadra británica.

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Los elogios de Geraint Thomas

Los dueños del Netcompany Ineos agradecen esa actitud de Egan Bernal, quien hace poco renovó su contrato por cuatro años más.

Geraint Thomas, director deportivo, llenó de elogios al ciclista colombiano y reveló esa nueva faceta que no se ha visto por TV. “Egan ha sido fenomenal en este Giro, como líder del equipo“, declaró en entrevista para IDL Pro Cycling.

“Me refiero también a su actitud hacia los chicos, incluso después de un par de días menos destacados. La forma en que habla en el autobús… Tiene una enorme influencia en el equipo, incluso ahora que no es él quien tiene que ganar“, apuntó.

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Más allá que la diferencia respecto a nombres como Vingegaard o Pogačar es evidente, Egan Bernal seguirá teniendo los mismos objetivos como cara visible del Ineos ante el mundo.

“Creo que Egan siempre querrá seguir preparándose para las carreras como líder, buscando el mejor resultado posible en las Grandes Vueltas. Sé por experiencia propia que si te quitas eso, nunca vuelves a ser la mejor versión de ti mismo. Necesitas esos objetivos cuando has ganado las carreras más importantes“, explicó Thomas.

Thymen Arensman perdió el podio a pesar del esfuerzo de Egan Bernal. Foto: Getty Images

Su próxima carrera en Europa todavía no está definida en el calendario del Ineos. El corredor zipaquireño está inicialmente descartado para el Tour de Francia, pero su presentación en el Giro podría cambiar los planes de la dirección deportiva.

Egan le apunta a la Vuelta a España como principal objetivo de la temporada, pues es la única de las tres grandes que le falta por ganar.

Lo más seguro es que descansará durante el mes de julio para recargar energías y enfrentarse al remate de la temporada con el tanque lleno de gasolina.

Ante el inminente retiro de Nairo Quintana, sobre Egan Bernal recaen las esperanzas del ciclismo colombiano en los próximos años y el nacimiento de una nueva generación que mantenga la ilusión intacta de los aficionados colombianos.