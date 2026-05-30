Las palabras que Arensman le dedicó a Egan Bernal tras la ayuda en Picancavallo para ser cuarto: ratificó su grandeza

El danés Jonas Vingegaard se proclamó ganador de la etapa 20 y campeón del Giro de Italia 2026 durante la jornada de este sábado, 30 de mayo 2026, que nuevamente tuvo la exigente montaña como protagonista. Mientras Vinge coronaba su corona italiana, el pedalista colombiano Egan Bernal se ganó el foco de las miradas por lo que hizo en beneficio de un compañero de equipo.

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Incluso, Egan Bernal no se lo dejó fácil al danés Vingegaard para ganar en la llegada a Piancavallo. El colombiano mostró sus dotes para la montaña y por qué fue considerado uno de los mejores del mundo. Para los especialistas, sin ese accidente a los alrededores de Bogotá, el de Zipaquirá estuviera sentado en la misma mesa de Jonas y Pogacar.

Cualquier escaramuza es bien aplaudida por el Ineos y en Colombia. Durante la etapa 20, Egan fue clave cuando su compañero de equipo, Thymen Arensman, ya no daba más en la subida a Piancavallo y ahí aparecieron pedalazos milagrosos de Bernal, que le impulsaron para que no se descolgara del grupo. Jugada y trabajo en equipo para que el Ineos rescatara algunas cosas por las vías italianas.

El colombiano del Ineos Grenadiers, Egan Bernal, se ha mantenido a lo largo del Giro de Italia en el pelotón principal de la carrera italiana. (Foto Luca Bettini / AFP) Foto: AFP

El ciclista de Zipaquirá se vistió de gregario y así le permitió al ciclista neerlandés seguir en el Top 10 de la clasificación general. Por su parte, Egan Bernal se instaló en la décima posición, cerrando un gran Giro de Italia para el corredor colombiano, que ya ganó esta competencia en el 2021.

Egan, gregario de lujo

Más exactamente, el sacrificio de Egan Bernal funcionó para que Arensman entrara en la quinta posición en la etapa, mientras que el colombiano fue sexto a un minuto y 25 segundos de Vingegaard.

🔥 For one final time, Jonas goes away!



And the Maglia Rosa is on his way to conquer a 5th win 🏅



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Por su parte, el efecto de Egan se ve más directamente en la clasificación general, pues Arensman pudo ser cuarto a 7 minutos y dos segundos de Jonas, muy cerca del podio y así dejando un buen registro para el Ineos en el Giro de Italia.

"GRACIAS, AMIGO"



Atención al emotivo agradecimiento de Thymen Arensman a Egan Bernal, luego de que el colombiano lo ayudara a terminar tercero en la etapa 20 del #GiroDeItaliaEnDSPORTS.#DeCiclismoSeHablaAsí pic.twitter.com/QEoFtGtwQS — DSPORTS (@DSports) May 30, 2026

Al final de la etapa, mientras Egan Bernal daba sus declaraciones a la prensa, Thymen se acercó al ciclista colombiano y le dijo “gracias, amigo”, por la ayuda que le brindó para no caerse en la escalada.

El de Zipaquirá cierra en el top 10 una de las pruebas más importantes del ciclismo y espera mantenerse vigente en el World Tour en próximas temporadas.