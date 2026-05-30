Ciclismo

Egan Bernal se fajó magistral etapa 20 en el Giro de Italia 2026: exigió a tope a Vingegaard

En la última batalla de la montaña, el colombiano se codeó con el ganador de la fracción y carrera. Fue un trazado exigente que volvió a emocionar a Colombia.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de mayo de 2026 a las 9:31 a. m.
Egan Bernal dando pelea ante Jonas Vingegaard en el Giro de Italia 2026.
Egan Bernal dando pelea ante Jonas Vingegaard en el Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

Jonas Vingegaard se proclamó ganador de la etapa 20 y campeón del Giro de Italia 2026 durante este sábado, 30 de mayo, pero Egan Bernal no se lo dejó fácil al danés para ganar en la llegada a Piancavallo.

Sacudida en la clasificación general del Giro de Italia 2026: Egan Bernal recibió su premio

Durante el ascenso de primera categoría fue una lucha dura entre los favoritos, que requirió lo mejor de Jonas para dejar atrás al zipaquireño. De no ser porque el europeo sacó lo mejor de su repertorio, no hubiese llegado con la diferencia de un minuto sobre sus perseguidores.

Bernal dio muestras de que sigue vigente al pasar como uno de los protagonistas del top 10.

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