Clasificación general del Giro de Italia: Egan Bernal llega cerca de Vingegaard y resiste

Este jueves, 28 de mayo de 2026, se corrió la etapa 18 del Giro de Italia. Fue un recorrido de 171 kilómetros entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. Estuvo marcado por varias inclinaciones a lo largo del recorrido, aunque la llegada fue plana.

Egan Bernal sacudió el Giro de Italia 2026: se atrevió en la etapa 18 y rozó la victoria

El gran ganador del día fue Paul Magnier (SOQ), quien se impuso en un emocionante sprint final, donde varios corredores sacaron todas sus fuerzas en busca del triunfo definitivo. Segundo asomó Edoardo Zambanini (TBV) y el top tres del día lo ocupó Jonathan Milan (LTK).

🇫🇷 Paul Magnier (SOQ) wins in Pieve di Soliga ! 🏆



🥇 🇫🇷 Paul Magnier (SOQ)

🥈 🇮🇹 Edoardo Zambanini (TBV)

🥉 🇮🇹 Jonathan Milan (LTK)#GirodItalia pic.twitter.com/cj89p56qNU — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2026

Jonas Vingegaard (Team Visma) conserva su camiseta de líder en esta etapa 18 del Giro de Italia, y Colombia pone sus ojos encima de Egan Bernal (Ineos). El escarabajo resistió a lo largo del recorrido, se movió y al final llegó a la par del portador de la maglia rosa, como gran parte de los corredores.

Así, Egan Bernal se mantiene en el puesto 11 de la clasificación general y con miras a las etapas que vienen, donde aspira a subir de puestos.

En cuanto a Einer Rubio (Movistar), cruzó la línea de meta a 4:00 minutos del ganador, y se ubica a casi una hora de Jonas Vingegaard en la general.

Clasificación de la etapa 18 en el Giro de Italia 2026

1. Paul Magnier (Soudal): 3:46:50

2. Edoardo Zambanini (Bahrain): mismo tiempo.

3. Jonathan Milan (Lidl-Trek): m.t.

4. Francesco Busatto (Alpecin): m.t.

5. Corbin Strong (NSN Cycling): m.t.

6. Thomas Silva (XDS-Astana): m.t.

7. Madis Mihkels (EF Education): m.t.

8. Filippo Magli (Bardiani-CSF-7Saber): m.t.

9. Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility): m.t.

10. Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets): m.t.

(…)

38 Egan Bernal (Ineos): m.t.

104 Einer Rubio (Movistar): a 4:00

Giro de Italia 2026 — Etapa 18

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 18

1. Jonas Vingegaard (Team Visma) - 70:44:04

2. Felix Gall (Decathlon): a 4:03

3. Thymen Arensman (Ineos): a 4:27

4. Jai Hindley (Red Bull-Bora): a 5:00

5. Afonso Eulálio (Bahrain): a 5:40

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek): a 7:09

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling): a 7:14

8. Davide Piganzoli (Team Visma): a 7:57

9. Damiano Caruso (Bahrain): a 8:34

10. Ben O’Connor (Jayco-AlUla): a 9:20

(…)

11. Egan Bernal (Ineos) a 9:44

28 Einer Rubio (Movistar) a 59:38

Giro de Italia 2026 — Tabla general

Etapa 19 del Giro de Italia

La jornada 19 del Giro de Italia será este viernes, 29 de mayo, en un recorrido de alta intensidad para los ciclistas. 151 kilómetros con varios puertos de montaña y un llamado a que los escaladores marquen la diferencia.

Líderes del Giro Líderes del Giro

¿Egan Bernal logrará ascender de posiciones? La atención de Colombia estará puesta en ello.