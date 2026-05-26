Egan Bernal se lució y subió posiciones: clasificación general del Giro de Italia 2026

Einer Rubio (Movistar Team) y Egan Bernal (Netcompany Ineos) se lucieron en la etapa 16 del Giro de Italia. Los dos colombianos mostraron su fortaleza en la montaña durante una jornada que estaba marcada en el calendario de los escaladores.

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La fuga tuvo a Einer como protagonista hasta el ascenso al puerto de Carì. El corredor boyacense sobrevivió acompañado por el australiano Chris Harper (Tudor Pro Cycling) e intentó buscar la victoria que le ha sido esquiva a Colombia en la presente edición del Giro.

Desafortunadamente, la gasolina no le alcanzó para mantener la diferencia respecto al pelotón y, faltando 12 kilómetros para la meta, se despidió de sus opciones. Harper resistió unos minutos más antes de ser neutralizado, sabiendo que ya era prácticamente imposible ganarle a los favoritos.

Cuando el lote principal alcanzó a los escapados, la nómina del Visma-Lease a Bike controlaba el ritmo a favor de su líder, Jonas Vingegaard. El danés contó con tres gregarios que le marcaron el paso hasta el momento de lanzar su ataque.

Egan Bernal sigue subiendo

Egan Bernal avisó que su trabajo era servirle como gregario a Thymen Arensman, pero el trámite de la subida le permitió pegar otro salto en la clasificación general.

Ben O’Connor (Jayco AlUla), Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) y Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) se fundieron en la parte más difícil del recorrido, momento que aprovecharon los demás favoritos para pegarles un mordisco definitivo.

Vingegaard apretó el acelerador cuando faltaban 6 kilómetros para la meta y confirmó que no tiene rival en la presente edición del Giro de Italia. El ‘capo’ del Visma-Lease a Bike ganó la etapa 16 con otra considerable diferencia de un minuto sobre sus rivales.

Giro de Italia 2026 — Etapa 16

Mientras tanto, Egan hacía un trabajo impresionante para forzar la reconexión de Thymen Arensman. El ‘joven maravilla’ se puso el overol en los últimos cinco kilómetros y le marcó el camino a su compañero de equipo para entrar al podio de la general.

Este miércoles habrá una nueva batalla en la montaña. La esperanza es que Einer Rubio vuelva a meterse a la escapada y esta vez sí saque la distancia suficiente para pelearse por el triunfo de etapa en el terreno donde es especialista.

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Clasificación general - Giro de Italia 2026 (Etapa 16)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 62:10:26

2. Felix Gall (Decathlon CMG CGA), 4′03″

3. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 4′27″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 5′00″

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), a 5′40″

6. Derek Gee (Lidl-Trek), a 7′09″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 7′40″

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike), a 7′57″

9. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 9′20″

10. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 9′44″.