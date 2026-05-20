Puesto de Egan Bernal y Einer Rubio en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 11

Día relativamente tranquilo en el Giro de Italia 2026. Este miércoles, la competencia tuvo su día 11, con un trazado entre Porcari (Paper District) y Chiavari, el cual fue ganado por el ecuatoriano, Jhonatan Narváez.

En cuanto al balance de los colombianos, para Egan Bernal fue un día que pudo sobrepasar, pero no sacó diferencias. Por el contrario, sus rivales en busca del top 10 lo aventajaron y bajaron unas casillas más en la clasificación general.

Se rompió el Giro de Italia 2026: la fuga armó una etapa de locura y sacudió los tiempos

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 39:40:34

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:27

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 1:57

4. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:24

5. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 2:48

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:06

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 3:28

8. Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 3:34

9. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 3:36

10. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 7:22

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15. Egan Bernal (COL) Netcompany-Ineos) a 5:39

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