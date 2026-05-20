Ciclismo

Puesto de Egan Bernal y Einer Rubio en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 11

Un recorrido de media montaña se llevó a cabo este miércoles, con 195 km entre Porcari (Paper District) y Chiavari. Así le fue a los colombianos.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de mayo de 2026 a las 10:24 a. m.
Egan Bernal y Einer Rubio, colombianos en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal y Einer Rubio, colombianos en el Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

Día relativamente tranquilo en el Giro de Italia 2026. Este miércoles, la competencia tuvo su día 11, con un trazado entre Porcari (Paper District) y Chiavari, el cual fue ganado por el ecuatoriano, Jhonatan Narváez.

En cuanto al balance de los colombianos, para Egan Bernal fue un día que pudo sobrepasar, pero no sacó diferencias. Por el contrario, sus rivales en busca del top 10 lo aventajaron y bajaron unas casillas más en la clasificación general.

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1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 39:40:34

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:27

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 1:57

4. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:24

5. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 2:48

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:06

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 3:28

8. Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 3:34

9. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 3:36

10. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 7:22

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15. Egan Bernal (COL) Netcompany-Ineos) a 5:39

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