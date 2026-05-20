Se rompió el Giro de Italia 2026: la fuga armó una etapa de locura y sacudió los tiempos

La fuga fue protagonista en la etapa 11 del Giro de Italia 2026. Desde muy temprano se lanzaron los ataques en busca de llegar con ventaja a los tres puertos de montaña categorizados rumbo a la línea de meta, ubicada en Chiavari.

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El colombiano Einer Rubio (Movistar Team) trató de prenderse a la escapada, pero el grupo principal logró neutralizarlo y le impidió que saliera en busca de la victoria.

Las esperanzas del Movistar quedaron en los pedales de Enric Mas, quien se puso en cabeza de carrera, acompañado por el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates).

A falta de 10 kilómetros para la meta, la diferencia entre los dos escapados y el pelotón de favoritos estaba por encima de los tres minutos. Mientras tanto, en el medio rodaban grupos de perseguidores que trataban de alcanzar a Mas y Narváez para arrebatarles el premio de la undécima fracción.

Egan Bernal cae en la clasificación general

El gran damnificado por este ataque lejano fue Egan Bernal, que perdió dos puestos en la clasificación general a manos del australiano Chris Harper (Pinarello Q36.5) y el italiano Christian Scaroni (XDS Astana).

Harper apretó el acelerador en los últimos cinco kilómetros y alcanzó a tener en la mira a los dos líderes de la etapa. A esa lucha se sumaron también Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) y Diego Ulissi (XDS Astana)).

Puesto de Egan Bernal y Einer Rubio en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 11

Al ver que ese trío se les estaba acercando desde atrás, Narváez y Mas tuvieron que lanzar un nuevo zarpazo en busca del triunfo.

En los últimos 200 metros se definió el ganador. El corredor ecuatoriano se paró en pedales y sacó una bicicleta de diferencia para sentenciar su tercera victoria en esta edición del Giro de Italia.

Jhonatan Narváez celebrando su triunfo en la etapa 11 del Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

Narváez ahora puede aspirar a la clasificación por puntos, que tiene como líder al velocista Paul Magnier (Soudal-Quickstep). Aunque el UAE Team Emirates no tiene una gran carta para la clasificación general, ha encontrado en el ‘Lagarto’ un corredor que garantiza etapas.

Posiciones de la etapa 11

1. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) - 4:33:45

2. Enric Mas (Movistar Team), a 0″

3. Diego Ulissi (XDS Astana), a 8″

4. Chris Harper (Pinarello Q36.5), a 8″

5. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), a 8″

6. Christian Scaroni (XDS Astana), a 1′22″

7. Ludovico Crescioli (Polti VisitMalta), a 1′22″

8. Simone Gualdi (Lotto Intermarché), a 2′20″

9. Warren Barguil (Picnic PostNL), a 2′20″

10. Andrea Raccagni (Soudal-Quickstep), a 2′20″.

Giro de Italia 2026 — Etapa 11

Clasificación general - Giro de Italia 2026

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 44:17:41

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 27″

3. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 1′57″

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′24″

5. Ben O’Connor (Jayco AlUla), a 2′48″

6. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′06″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 3′28″

8. Derek Gee (Lidl-Trek), a 3′34″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 3′36″

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5), a 4′09″.