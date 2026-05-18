Egan Bernal, sin descanso en el Giro de Italia: reveló su plan para brillar en la contrarreloj

Este lunes, 18 de mayo, figura como jornada de descanso en el Giro de Italia 2026. Los corredores retoman fuerzas para lo que será la etapa 10 de este martes: una contrarreloj individual de 42 kilómetros, entre Viareggio y Massa, que seguramente cambiará la clasificación general tras lo que fue la primera semana.

Egan Bernal resistió y Einer Rubio ilusionó en la etapa 9: así quedan los colombianos en el Giro de Italia

Egan Bernal (Ineos) sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general de la competencia. Por tanto, los focos están sobre él y lo que pueda llegar a hacer en esta crono: o descuenta tiempo o le juega una mala pasada.

Egan Bernal en este Giro de Italia 2026. Foto: Getty Images

Egan Bernal: “Ni tan descanso”

Al finalizar la novena etapa del Giro de Italia 2026, el pasado 17 de mayo, Caracol Sports habló con Egan y le preguntó varias cosas. Una de ellas fue si el descanso de este lunes les vendría bien. La respuesta del colombiano fue contundente frente al plan que tiene de cara a la contrarreloj.

“A todos nos viene bien, es un día de descanso en el que realmente no va a ser ni tan de descanso porque al día siguiente hay una crono así que realmente hay que salir a entrenar y abrir gas porque si no al día siguiente uno se siente súper mal así que nada, estos días de descanso realmente son más apretados que los días normales”, fueron las palabras de Egan.

En la novena etapa, que tuvo como característica principal la llegada en ascenso, Egan Bernal llegó en el puesto 15 a 1:12 del gran ganador del día: Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Sobre sus sensaciones de la novena etapa, Egan lanzó: “Muy bien, creo que entramos muy bien colocados, el equipo hizo un súper trabajo y nada, al final eran tres kilómetros súper duros, donde realmente era como hacer una una crono de 3 kilómetros subiendo. La verdad me sentí súper bien, poco a poco estoy encontrando mejores sensaciones”.

Así va la general del Giro de Italia 2026

1. Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) - 38:49:44

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a 2:24

3. Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) a 2:59

4. Jai Hindley (Red Bull-Bora) a 4:32

5. Christian Scaroni (XDS-Astana) a 4:43

6. Thymen Arensman (Netcompany-Ineos) a 5:00

7. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling) a 5:01

8. Ben O’Connor (Jayco-AIUla) a 5:03

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) a 5:15

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling) a 5:20

(...)

15 Egan Bernal (Ineos) a 6:49

36 Einer Rubio (Movistar) a 25:46

Giro de Italia 2026 — Tabla general

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