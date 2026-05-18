São Paulo vs. Millonarios: canal y hora para ver el partido decisivo en Sudamericana

São Paulo recibe a Millonarios en Morumbi, este martes 19 de mayo de 2026, por la fecha 5 del grupo C en Copa Sudamericana. La hora de arranque será a las 7:30 p.m. de Colombia (9:30 p.m. de São Paulo). El canal para verlo en vivo será ESPN y Dinsey+ en streaming.
Es un duelo clave para dos equipos que no tienen una realidad muy diferente en la tabla de posiciones. Ya se vieron en Bogotá, el pasado 24 de abril, y quedaron 0-0 con la afición azul alentando en El Campín.
Millonarios por la hazaña, São Paulo por seguir líder
São Paulo es líder del grupo C en Sudamericana con ocho puntos en cuatro partidos. Ostenta dos triunfos y dos empates, por lo que es el único equipo invicto de la zona. El Tricolor quiere aprovechar ahora su localía.
Segundo es O’Higgins con siete puntos, y tercero es Millonarios con las mismas siete unidades. Eso quiere decir que tanto el cuadro chileno como el colombiano aún tiene posibilidades latentes de avanzar a la siguiente ronda.
Boston River, último del grupo, no tiene ningún punto y ya está eliminado. Sin embargo, será juez en los partidos que le quedan, pues los demás aún tienen posibilidades.
Cabe recordar que avanzan a octavos de final los líderes de cada grupo en esta Copa Sudamericana. Los segundos de cada zona van a una ronda playoff, donde enfrentarán a algún tercero proveniente de la Copa Libertadores.
La matemática se lo deja claro a Millonarios: si vencen a São Paulo en Morumbi, y O’Higgins pierde o empata ante Boston River, el embajador será líder de la zona y dependerá de sí mismo en la última fecha para clasificar.
¿Qué canal pasa São Paulo vs. Millonarios por Copa Sudamericana?
- Fecha: 19 de mayo de 2026 - jornada 5 de la fase de grupos en Sudamericana
- Hora: 7:30 p.m. de Colombia (9:30 p.m. de São Paulo)
- Estadio: Morumbi
- Canal: ESPN y Disney+