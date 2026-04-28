El jugador de Millonarios que la hinchada exalta tras la salvada monumental ante Sao Paulo: “Salvó un papelón”

Millonarios vive un momento clave en el remate de la temporada. El equipo azul corre muchos riesgos y sobrevive en la Copa Sudamericana bajo la dirección técnica del entrenador argentino Fabián Bustos. El panorama no es del todo positivo y está al borde del abismo y con mucha presión en el torneo internacional.

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En la Liga Betplay, es undécimo con 25 puntos y con posibilidades muy remotas de clasificar a los playoffs de la Liga Betplay. Además de ganarle obligatoriamente a Alianza FC en Valledupar, necesita una mezcla de resultados que involucran a Deportivo Cali, Independiente Medellín y Santa Fe para alcanzar el milagro.

Los ojos en la semana se colocan en la Copa Sudamericana, donde tomó cierto respiro luego de ganarle a Boston River de Uruguay en El Campín. Un agónico gol de Carlos Darwin Quintero de media distancia salvó al gigante azul del desastre ante un rival que tuvo a varios titulares ausentes.

Carlos Sarabia con Cauly Oliveira. Foto: Getty Images

Ahora, por la tercera fecha, se mide con Sao Paulo en el frío bogotano y con la obligación de ganar. Su hinchada apoya hasta el final y pasa algunas angustias contra el gigante paulista. Al menos, en el primer tiempo, pudo soportar el 0-0 tras embestidas del rival y algunas escaramuzas en la zona ofensiva que no ha podido definir. Carlos Sarabia fue una de las figuras de la primera parte.

Carlos Sarabia pasó de las críticas a los elogios

El lateral, canterano de Millonarios, es uno de los jugadores más resistidos por la hinchada azul debido a los bajos niveles que viene demostrando esta temporada. Para sorpresa de muchos, el juego con Sao Paulo le ha servido para sacudir un poco su imagen y se le ha visto en avanzadas ofensivas, además de cierto orden en defensa en la línea de cuatro que propone Bustos ante el club brasileño.

Pantallazo X Foto: Pantallazo X

Sobre el minuto 19 cayó la jugada más clara del primer tiempo, cuando Sao Paulo levantó un tiro de esquina desde el costado occidental, un central brasileño cabeceó en el segundo palo y Carlos Sarabia pudo estar sobre la línea para saltar y despejar el balón con la cabeza.

Espectacular rechazo sobre la raya del arco, cuando Diego Novoa ya estaba vencido. Algunos hinchas en la red social X reaccionaron y lo han exaltado, siendo el mejor de la primera parte.

Pantallazo X Foto: Pantallazo X

“Minuto 19 y por poco nos clavan el primero de cabeza, la marca era de Ureña. Sarabia salvó un papelón”, dijo el usuario Juanse Gómez en X.