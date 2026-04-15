Millonarios resucita y se sacude en Copa Sudamericana ante Boston River: así queda la tabla del grupo E

Millonarios hizo la tarea y resucita en el ámbito internacional. Por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el equipo azul fue local ante Boston River de Uruguay, que es dirigido por Ignacio Ithurralde, un exdefensa central que fue campeón precisamente con el club de Bogotá en 2012, cuando Hernán Torres hacía su primer ciclo en el embajador.

Contundente decisión de Millonarios con Falcao García para enfrentar a Boston River

“Sin vergüenza”: lo dicho por rival de Millonarios a horas de jugar en Copa Sudamericana; presión total

El equipo azul lo intentó por todos los medios posibles durante los 90 minutos, pero estaba fallando increíblemente varias ocasiones de gol. Radamel Falcao García tuvo un cabezazo que se fue desviado tras tocar a un rival cuando tenía dirección de gol, y Beckham David Castro desaprovechó un letal contragolpe y lo desperdició.

Todo cambió en el final del partido, sobre el minuto 84, cuando Carlos Darwin Quintero encontró en la media distancia la solución que ya estaba inquietando a los hinchas en el estadio El Campín. Para la sorpresa uruguaya, el volante chocoano perfiló un buen remate y así abrir el marcador cuando todo parecía perdido.

Millonarios y Boston River de Uruguay protagonizaron un entretenido partido en El Campín, por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa

Un revulsivo importante para Millonarios en sus posibilidades de clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras perder en el debut en Chile ante O’Higgins, cuando era favorito en Rancagua, era el momento clave para sumar los primeros tres puntos y recuperarse y escalar en la tabla de posiciones, además de callar un poco las críticas.

Ahora, Millonarios suma tres puntos en el Grupo E y es tercero, detrás de O’Higgins, pero sigue en la pelea por entrar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Este triunfo cae en un buen momento y antes de verse las caras con el gigante Sao Paulo, que parece destinado a ser primero en esta zona de competencia.

Golazo de Carlos Darwin Quintero

Sobre el minuto 84, cuando la defensa de Boston River estaba entregada y se veía el desgaste tras la presión ofensiva de Millonarios, Carlos Darwin Quintero anotó el gol que dio la confianza y la respectiva inspiración para seguir adelante en el torneo internacional. El equipo azul tuvo serias bajas durante el encuentro, como la de Rodrigo Contreras, que le dio ingreso a Radamel Falcao García en el primer tiempo.

¡GOOOLAZO DE MILLONARIOS Y EUFORIA TOTAL EN EL CAMPÍN!



Darwin Quintero remató desde la medialuna del área y convirtió el 1-0 ante Boston River.



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Ahora, Millonarios se alista para verse con Sao Paulo, el próximo 28 de abril, a partir de las 7:30 pm, hora colombiana, en el estadio El Campín de Bogotá. La idea no es otra que sumar otros tres puntos para dar un salto enorme en el grupo E.