Preocupante dato de Millonarios a nivel internacional: el límite que está a punto de cruzar y molesta a la hinchada

Aumenta la preocupación en Millonarios tras el debut con derrota en la Copa Sudamericana en territorio chileno.

El equipo bogotano enfrentó al Club Deportivo O’Higgins de Rancagua por la primera fecha de la fase de grupos, en un encuentro marcado por las incidencias defensivas y la inferioridad numérica en el tramo final.

El partido no fue bueno para Millonarios y pese a tratar de ir a la ofensiva apenas comenzando el partido, las cosas se le fueron complicando a medida que avanzaba el tiempo. Muy rápido, sobre el minuto 13, el equipo chileno logró la apertura del marcador tras un tiro de esquina, luego de una mala actuación del defensa bogotano Andrés Llinás.

Francisco Agustín González ejecutó un centro que Arnaldo Castillo Benega conectó de cabeza sin marca, aprovechando un resbalón del zaguero Llinas durante la acción. Tras una revisión del Video Assistant Referee (VAR), el juez central validó la anotación que puso el 1 a 0 parcial a favor de los locales. En Millonarios ya comenzaban las caras largas.

Centrocampista del O'Higgins, Francisco González, celebrando tras marcar el segundo gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el O'Higgins de Chile y el Millonarios de Colombia, disputado en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile, el 7 de abril de 2026. (Foto de Jorge LOYOLA / PHOTOSPORT / AFP) Foto: AFP

Para rematar, la situación del equipo dirigido por Fabián Bustos se complicó al minuto 68 con la expulsión del defensor Jorge Arias, quien recibió su segunda amonestación tras una disputa por el balón. Estar con un hombre menos en el campo obligó a realizar modificaciones estructurales, permitiendo el ingreso de jugadores como Radamel Falcao y David Mackalister Silva, quienes no marcaron la diferencia en la cancha.

Millonarios y el dato en torneos internacionales

O’Higgins amplió la diferencia en el marcador nuevamente por intermedio de Francisco González, quien remató un centro en una jugada donde la defensa visitante volvió a mostrar desatención y el portero Diego Novoa perdió la estabilidad al intentar reaccionar.

Con el 2-0 final, Millonarios cerró la primera fecha en Sudamericana y además suma una caída mas a un dato aterrador que causa rabia en la hinchada y expone el andar del equipo azul en torneos internacionales oficiales.

Según los datos mostrados por el estadígrafo de fútbol Álvaro Hincapié, Millonarios está a una derrota en torneos internacionales de igualar la cantidad de partidos ganados en toda su historia. Suma 50 empates en su historial contra rivales extranjeros.

Millonarios sale de la cancha tras la derrota en Chile. Foto: AFP

Por otra parte, el embajador suma 70 victorias, pero el número de derrotas es lo que preocupa, pues acumula 69 caídas, muy cerca de que las derrotas superen los triunfos, lo que causa malestar en la hinchada y es una radiografía de Millonarios en torneos de la Conmebol.

Pantallazo X Foto: @HINCAPIEDATOS

El equipo azul regresa a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo domingo 12 de abril en una nueva edición del derbi de Bogotá. Posteriormente, el miércoles 15, recibirá en el mismo escenario a Boston River de Uruguay para cumplir con la segunda fecha de la fase de grupos de la Sudamericana.