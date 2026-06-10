Otro adiós en Millonarios: confirman sentenciada salida y va a un rival directo del FPC

Millonarios ha empezado oficialmente la evaluación de su nómina de cara al segundo semestre del 2026.

Después de haber fracasado en la primera parte del año, la dirigencia hizo un análisis y supo que debía darle salida a varios jugadores por los que se apostó, pero no terminaron rindiendo.

Uno de los primeros en encontrar nuevo rumbo en Colombia es el delantero Jorge Cabezas Hurtado.

Quien es parte del Watford de Inglaterra estaba a préstamo en el azul y, ahora, se mantendrá bajo la misma forma de negocio, pero siendo parte del Deportes Tolima.

Quien informó de dicho movimiento, que beneficia a un rival directo de los bogotanos, fue el periodista de Caracol Televisión, Julián Capera.

“Principio de acuerdo entre Deportes Tolima y Watford para el préstamo de Jorge Cabezas Hurtado, cuya cesión con Millonarios va hasta el 30 de junio”, dio a conocer.

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Pocos goles en Millonarios

En 26 partidos, solo cuatro goles es una marca muy baja para un atacante de apenas 22 años. Dichos fueron los números de Cabezas Hurtado en su estancia en Millonarios.

Apenas al término de la temporada fue que apuró para sumar algunas anotaciones más. Una de las que quedó en memoria del aficionado fue la marcada a São Paulo en la Copa Sudamericana.

Infortunadamente, dicho tanto solo quedó en las estadísticas porque, al final, no sirvió para que el embajador se mantuviese con vida en el certamen internacional donde tuvo todo servido para clasificar.

Jorge Cabezas Hurtado (#99) de Millonarios que pasa a Deportes Tolima Foto: AFP

Dicho arribo del delantero en mención a Deportes Tolima es otro movimiento característico del equipo de Ibagué. Estos están al pendiente de qué jugador no rinde en un llamado ‘grande’, lo potencian y le sacan la mejor versión.

Para Hurtado, el negocio es atractivo porque, si aprovecha su opción, podría pasar de ser suplente en Millonarios a titular con Lucas González en el equipo pijao.

Además de eso, Tolima fue el único elenco colombiano que clasificó a octavos de final de Copa Libertadores. En caso de ganarse un lugar en la titular, Hurtado se repotenciaría y tal vez se dé su vuelta a Europa.

Tolima le abre espacio a Hurtado

Sin pena ni gloria pasó Élan Ricardo por Deportes Tolima. Dicho talentoso que se le viese surgir en la extinta escuadra de La Equidad, volvió al FPC desde Europa para sumar regularidad.

En el último tiempo defendió los colores del conjunto vinotinto y oro, pero no se destacó durante los 10 partidos que jugó. Por su bajo desempeño se da su salida y regreso al cuadro dueño de sus derechos, Besiktas de Turquía.

Elan Ricardo fue el jugador más costoso en el primer semestre de 2026. Foto: @cdtolima

“No sigue en Tolima. El plan es que el mediocampista viaje en las próximas semanas a Turquía para presentarse con Besiktas; el nuevo entrenador lo evaluará para definir su futuro, pues tiene 3 años más de contrato”, publicó el comunicador Felipe Sierra.

En Deportes Tolima, como en Millonarios y varios clubes del rentado local, se vienen dando anuncios de las nóminas. Uno que salió hace poco fue Juan Pablo Nieto, luego de una larga instancia en el cuadro de Ibagué.