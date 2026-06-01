Bréiner Castillo y Juan Pablo Nieto dejaron de ser parte del Deportes Tolima, según lo confirmó el mismo club en una publicación de redes sociales.

Uno que hacía parte de los entrenadores del equipo, mientras otro era referente desde 2019 en el primer equipo, fueron despedidos con un mensaje en la cuenta de X de los pijaos.

De las dos salidas, tal vez la que llame más la atención sea la del mediocampista. Este cursaba el séptimo año con Tolima y era usado por Lucas González en la disputa de Liga, así como también de Copa Libertadores.

Cabe recordar que los de Ibagué se mantuvieron vivos en el certamen internacional, como el único onceno capaz de avanzar a los octavos de final. DIM y Santa Fe también permanecen con chances, pero en Copa Sudamericana, a la cual ‘descendieron’.

A sus 33 años, a Nieto le queda fútbol por demostrar y seguramente será contactado por otro club para proponerle que se una de cara al 2026-II.

El saldo que dejó Juan Pablo en Tolima es importante. Acumuló más de 240 partidos, marcó 12 goles y dio 13 asistencias. Además, estuvo en la conquista de dos títulos como lo fueron la Liga de 2021 y la Superliga del año siguiente.

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En su momento, el papel de Nieto en Tolima fue protagónico, pero todo parece indicar que en los últimos años no terminó por convencer y por eso se da su salida.

El aficionado del Tolima se queda con el aporte para la estrella de 2021 de dicho conductor del equipo, pero también son conscientes, a la par de exigentes, lo que los lleva a aplaudir hoy la decisión de la directiva con el surgido en Atlético Nacional.

Juan Pablo Nieto llegó a ser capitán del Deportes Tolima. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

En parte, dicha determinación de empezar a depurar la nómina tiene que ver con la posibilidad que hubo de seguir vivo en Libertadores. Pasar a octavos le significa al elenco vinotinto pensar en reforzarse para avanzar más allá de la instancia en la que ya están.

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Tolima se verá cara a cara con el colombiano Aldair Quintana. Dicho golero, que fuese parte de Atlético Nacional, Bucaramanga, Atlético Huila, entre otros, ahora es figura con los ecuatorianos de Independiente del Valle.

Por Tolima el portero también pasó, pero no acumuló partidos para decirse que tuvo una historia allí.

Del rival del cuadro colombiano hay que decir que es un club que en los últimos años ha crecido de manera acelerada. Su aparición en finales de Libertadores (perdió en 2016), Sudamericana (campeón en 2019 y 2022) y Recopa (ganó en 2023 y perdió en 2020) lo hace un contrincante que ya infunde respeto.

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