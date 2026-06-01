Alejan a Néstor Lorenzo de la Selección Colombia: entró en baraja para dirigir en Argentina

La prensa argentina enfatiza en el interés que tiene Boca Juniors por contratar como entrenador a Néstor Lorenzo. Si bien se viene hablando del tema desde hace varios meses, este lunes, 1 de junio, toma aún más fuerza.

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Es casi inminente la salida de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Junios. Así lo reportan desde el cono sur y, por tanto, Néstor Lorenzo entra en la baraja de candidatos para reemplazar el ciclo que termina en el elenco xeneize.

Todo apunta a que el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, viene de tiempo atrás deseando que el técnico del primer equipo sea Lorenzo. Es una información que causa ruido en la Selección Colombia, a pocos días del arranque del Mundial 2026.

Juan Román Riquelme estaría detrás de Néstor Lorenzo para que sea entrenador de Boca Juniors. Foto: Getty Images

“Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed suenan para dirigir a Boca Juniors”

“El caso que más seduce en Boca es el de Lorenzo. El entrenador de la Selección de Colombia reúne consenso por su perfil, experiencia y forma de trabajo. Desde hace tiempo es considerado uno de los técnicos que más interesan en la dirigencia, pero el contexto conspira contra cualquier posibilidad inmediata”, reveló el medio TyC Sports.

Explican que Colombia tiene aún por delante el desarrollo del Mundial 2026, donde integra el grupo K junto a Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Lorenzo tiene la cabeza en ello, y Boca Juniors necesita más temprano que tarde a alguien que comande un barco bastante golpeado por las malas rachas.

Los tiempos no le darían a Néstor Lorenzo para que se ponga al frente de Boca Juniors. Revela el mismo medio referenciado que el plantel xeneize iniciará pretemporada el 16 de junio, por las fechas donde Colombia estará en la cita orbital.

Así, aunque Boca Juniors tendría como primera opción a Néstor Lorenzo, tiene un plan B. Antonio El Turco Mohamed también está en baraja y sería de la entera confianza de la dirigencia, algo que caería bien de cara al poco tiempo que tienen para planificar el cierre de año.

Antonio Mohamed también está en baraja para dirigir a Boca Juniors. Foto: Getty Images

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre su futuro en Selección Colombia?

El mismo día que entregó la lista de 26 convocados al Mundial 2026, Néstor Lorenzo se refirió a su futuro en el plantel Tricolor. En rueda de prensa le indagaron por el tema, y aunque no dio una respuesta clara, sí dio bastante de qué hablar.

🗣️ "Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial"



🇨🇴👀 Néstor Lorenzo evita hablar de su futuro en la Selección más allá de la Copa del Mundo



📹 @JDBeetar pic.twitter.com/zyjHcil78B — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 25, 2026

“No voy a hablar de eso, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí (es la última convocatoria). Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial. Dios dirá”, fue la respuesta de Néstor.