El jugador que no iba a ir al Mundial, pero metieron de últimas por Sebastián Villa: fue revelado

Néstor Lorenzo eligió sus 26 convocados para el Mundial 2026. Muchas opiniones a favor, otras en contra, pero se coincide en que fue una lista justa para el proceso que había hecho el argentino al mando de la Tricolor en el último tiempo.

Algunos desacuerdos hubo con los llamados de Kevin Castaño o Yerry Mina. Tal vez contra el primero fue que más dardos cayeron por el presente deportivo que viene viviendo en River Plate. No es el más regular y los pocos minutos que tiene no le darían para ir a la Tricolor.

Kevin Castaño, volante de la Selección Colombia Foto: AFP

A pesar de eso, Lorenzo lo citó e incluyó en el grupo de 26 finales. Tras la publicación de la lista, han surgido algunas versiones alrededor de Sebastián Villa, a quien no terminaron teniendo cuenta aún estando en el grupo de 55 de la prelista.

Muchos son los motivos que se atribuyen para la borrada de uno de los mejores jugadores en la actualidad de Sudamérica. Entre los que más toman fuerza, son lo que apuntan a que sus temas legales no eran vistos con buenos ojos.

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Es más, de acuerdo a los mencionado por el periodista Alejandro Pino Calad, quien iba a estar en la lista era el extremo, pero al oponerse la presidencia de la Federación Colombiana Fútbol, terminaron mediando y metieron de última hora al de River Plate.

“Yo no llevo a Villa, pero llevo a Kevin Castaño”, habría pedido el argentino, según la información del periodista citado.

Más detalles del desencuentro

“Lorenzo iba a dar la rueda de prensa sin mostrarle la convocatoria al presidente de la FCF”, aseguró el mencionado de un desencuentro que se habría tenido al interior de la Selección Colombia.

Posterior a esto, fue que Calad mencionó el nombre del jugador que propició ese malentendido entre las partes: “Sebastián Villa iba a ir al Mundial, Lorenzo quería”.

Sebastián Villa no clasificó en la lista de convocados por Néstor Lorenzo. Foto: Getty Images // FCF Media

Al parecer, la respuesta de la directiva hacia el técnico fue contundente: ‘Si llevamos a Villa se nos arma un problema enorme con patrocinadores’, citó Pino.

Los elegidos ya están, no hay manera de modificarlos, a menos de que haya una lesión de consideración previo a la Copa del Mundo. El próximo 1 de junio, la Tricolor jugará su partido de despedida-amistoso ante Costa Rica en estadio El Campín.

La lista de 26 convocados:

Porteros: Camilo Vargas (Atlas, MEX), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG), Santiago Arias (Independiente, ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR), Jhon Lucumí (Bolonia, ITA), Yerry Mina (Cagliari, ITA), Willer Ditta (Cruz Azul, MEX), Johan Mojica (Mallorca, ESP) y Deiver Machado (Nantes, FRA).

Mediocampistas: James Rodríguez (Minnesota United, USA), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (River Plate, ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG), Jáminton Campaz (Rosario Central, ARG), Richard Ríos (Benfica, POR), Jhon Arias (Palmeiras, BRA), Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, BRA) y Jorge Carrascal (Flamengo, BRA).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Munich, GER), Luis Javier Suárez (Sporting CP, POR), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS), Carlos Gómez (Vasco da Gama, BRA) y Juan Camilo Hernández (Betis, ESP).