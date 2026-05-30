Desolación total en Arsenal por perder la Champions League ante el PSG: exponen su tristeza en el Puskás Arena

PSG y Arsenal definieron en la tanda de penales el nombre del ganador de la Champions League 2025-2026, luego de que ambos equipos empataran 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga de la final que se disputó en Budapest, Hungría.

Detonó la polémica en la final de Champions League: penal no pitado al Arsenal desató discusión

Video | Havertz y Dembélé: los goles de la final de Champions League que se alargó a tiempo extra

En un partido poco vistoso, pero de emoción en cada posesión, el delantero alemán Kai Havertz adelantó al Arsenal solo seis minutos después del pitazo inicial y el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir un penalti cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia al 65′.

La última vez que una final de Champions League llegó a la prórroga y a los penales tuvo lugar en el curso 2015-2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid desde el punto fatídico en el estadio de San Siro, en Milán, Italia.

Los jugadores del Arsenal son saludados por autoridades de la UEFA. Foto: Getty Images

Al final, los errores estuvieron más por el lado del Arsenal y falló dos cobros que lo sentenciaron. Primero fue Eberechi Eze el que falló en la portería de Matvéi Safónov, luego el turno fue para el brasileño Gabriel Magalhães, quien desperdició el remate y permitió la celebración del PSG.

Jugadores del Arsenal viendo la celebración del PSG. Foto: UEFA via Getty Images

La era del PSG en el fútbol europeo es bastante clara. Con su victoria 4-3 en los penales ante el Arsenal en Budapest, el equipo dirigido Luis Enrique marca una hegemonía en el Viejo Continente y es el nuevo rival a batir. Ya es bicampeón, con el mismo Luis Enrique como hace un año y va en camino a ser una leyenda en el fútbol mundial.

Tristeza en el Arsenal...

Mientras en el PSG es celebración, las caras largas en el Arsenal no se han hecho esperar. Las agencias internacionales han guardado durísimas imágenes de los futbolistas de los gunners envueltos en dolor por una nueva derrota en Europa.

Kai Havertz embracing Gabriel after his missed penalty against PSG lost Arsenal the final 🥹💔 pic.twitter.com/0TQxXXIqPK — Goaldata - Arsenal Zone (@ArsenalZNE) May 30, 2026

En las imágenes se ve a los jugadores del Arsenal recibiendo las medallas muy tristes por lo que sucedió en el Puskás Arena y se ven las caras largas. Uno de ellos es el brasileño Gabriel Magalhães, pues su cobro determinó que el ganador fuera el PSG en los penaltis.

Jugadores del Arsenal viendo la celebración del PSG Foto: UEFA via Getty Images

En otra fotografía se ve a Marquinhos, capitán del PSG, alentando a su compañero en la Selección Brasil, Gabriel, quien no se ve nada bien por el error que condenó al Arsenal. Ambos ya se mentalizan en la Canarinha y su participación en el Mundial 2026.