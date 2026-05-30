PSG retiene su corona de la Champions League: bicampeón ante Arsenal por penales

Luis Enrique lo volvió a hacer con PSG. Con un equipo formado a su medida, el español le dio al elenco parisino la segunda corona de Champions League en dos años.

En una definición por penales dramática, quien falló el quinto cobro fue Gabriel Magalhães y dejó todo servido para la celebración del vigente campeón.

Detonó la polémica en la final de Champions League: penal no pitado al Arsenal desató discusión

París Saint-Germain conquistó este sábado la Liga de Campeones por segundo año consecutivo tras derrotar al Arsenal (1-1; 4-3) en los penales de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

En un partido con juego poco vistoso, pero emoción a raudales, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los gunners solo seis minutos después del pitido inicial y el Balón de Oro Ousmane Dembélé igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir un penal cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65′).

Tras no moverse el marcador en la prórroga, el fallo definitivo desde los once metros del brasileño Gabriel privó al Arsenal de un doblete histórico Premier-Champions y dio la segunda Orejona de su historia al PSG.

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