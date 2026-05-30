Vanessa Pulgarín se coronó como Miss Grand International 2026: la colombiana es “la mujer más bella”

Colombia vuelve a celebrar un importante triunfo en los certámenes de belleza, pues la modelo antioqueña Vanessa Pulgarín fue coronada como la ganadora del Miss Grand International All Stars 2026, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este título en la historia del concurso.

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La gran final se llevó a cabo en la mañana del 30 de mayo en Tailandia, país que recibió a decenas de candidatas provenientes de diferentes rincones del mundo. Desde el inicio de la competencia, la representante colombiana figuró entre las favoritas de expertos, seguidores de los concursos de belleza y misólogos internacionales, quienes destacaron su presencia escénica, seguridad y capacidad para conectar con el público.

Tras varias semanas de actividades, desfiles y pruebas, Pulgarín logró imponerse en la etapa definitiva del certamen, en la que tuvo que enfrentarse a dos fuertes competidoras: Huong Giang Nguyen, representante de Vietnam, y Faith Maria Portenha, representante de Ghana.

La colombiana consiguió convencer al jurado durante las rondas finales de preguntas, uno de los momentos más exigentes de la competencia. Sus respuestas, sumadas a su desempeño a lo largo del concurso, fueron determinantes para quedarse con la corona y escribir una nueva página en la historia de los reinados internacionales.

El certamen reunió a 56 candidatas y despertó una gran expectativa entre los aficionados al mundo de la belleza debido a que se trataba de la primera edición de Miss Grand International All Stars, una competencia creada para reunir a destacadas reinas y modelos de distintos países.

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Su triunfo no tomó por sorpresa a quienes siguieron de cerca la competencia, ya que desde las primeras actividades oficiales, la paisa aparecía constantemente en las listas de favoritas elaboradas por especialistas y medios dedicados al análisis de concursos de belleza.

La victoria de Vanessa Pulgarín no solo ratifica el buen momento que atraviesan las representantes colombianas en escenarios internacionales, sino que también consolida su nombre como una de las figuras más importantes del modelaje y los reinados en la actualidad.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de felicitación para la antioqueña. Seguidores, expertos en belleza y usuarios de distintos países celebraron su triunfo y destacaron el papel que desempeñó durante toda la competencia.