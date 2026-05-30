Eva Rey, reconocida comunicadora española radicada en Colombia desde hace varios años, abrió su corazón recientemente al hablar sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado a nivel personal. Durante una conversación en el formato digital Sinceramente Cris, dirigido por Cristina Estupiñán, la presentadora reveló detalles sobre la muerte de su madre, ocurrida a comienzos de este año.

Eva Rey destapó reacción de su pareja sobre importante decisión que tomaron; reveló detalle: “Una realidad difícil”

En medio del diálogo, Eva Rey, que entrevistó a su pareja, explicó cómo su familia atravesó durante cinco años un complejo proceso relacionado con un diagnóstico de cáncer, situación que impactó profundamente a sus seres queridos y transformó diferentes aspectos de su vida emocional y familiar.

Durante ese tiempo en el que su madre enfrentó la enfermedad, la famosa aseguró que hizo grandes esfuerzos para equilibrar sus compromisos profesionales en Colombia con el acompañamiento constante a su familia en España. Según relató la comunicadora, organizó su agenda laboral para viajar en repetidas ocasiones y permanecer cerca de su madre durante las distintas etapas del tratamiento.

“He tenido la posibilidad de ir hasta cinco veces a España al año. La he acompañado todo el tiempo”, expresó la periodista al recordar el proceso que vivió junto a su familia.

Sin embargo, en medio de la entrevista, uno de los puntos que desató comentarios en redes sociales fue cuando reveló la dolorosa situación que rodeaba su duelo. La española indicó que tenía una práctica que no dejaba de hacer, buscando sentir cerca a su progenitora.

“Yo no he hecho ese duelo, porque mi vida aquí sigue igual”, aseguró.

“¿Qué hago? Le escribo mucho, yo le mando Whatsapp a mi madre. Le digo: ‘Hoy me ha pasado esto, te mando esta noticia que la voy a sacar en radio para que la tengas. El caso es que yo no he hecho ese duelo todavía, la vez que vaya y no esté, sé que me va a pasar. Ahí está su foto de perfil... y nada, ahí le cuento mis cosas, así no haya respuesta”, dijo.

Por último, bastante afectada, mencionó que utilizaba este espacio para sentir cerca a su mamá, encontrando en estos texto un camino para hablarle.

“Aunque a veces mejor que no me responda porque sé que me pegaría un put$%&. Es mi manera, en este momento, de poder hablar con ella”, concluyó.