La impactante confesión de Anne Hathaway sobre su pérdida de visión

Anne Hathaway atraviesa uno de los años más importantes de su carrera. La actriz protagonizó este año The Devil Wears Prada 2, además de Mother Mary, el nuevo drama musical dirigido por David Lowery, y su esperada participación en The Odyssey, la superproducción épica de Christopher Nolan. En medio de este renovado momento profesional, la ganadora del Óscar sorprendió al revelar que vivió durante diez años prácticamente ciega de un ojo sin que casi nadie en la industria lo supiera.

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La confesión ocurrió durante una entrevista en el pódcast Popcast, de The New York Times, donde explicó que padeció cataratas prematuras en el ojo izquierdo durante casi 30 años, una condición poco común para alguien de su edad. Según contó, la enfermedad deterioró progresivamente su visión hasta dejarla ‘legalmente ciega’ de ese lado, aunque continuó trabajando en películas como Interstellar, Ocean’s 8 y The Intern sin hacerlo público.

Hathaway relató que la situación afectó no solo su capacidad visual, sino también su estabilidad emocional y su sistema nervioso, ya que nunca dimensionó el nivel de deterioro hasta después de someterse a una cirugía correctiva alrededor de los 40 años. La actriz describió la operación como “un milagro”, pues recuperó completamente la visión y pudo volver a percibir colores y profundidad con normalidad.

Polémico remake

Foto: AFP/ DANIEL BEDOYA

Bill Murray, reconocido por Ghostbusters, Lost in Translation y Groundhog Day, suena con fuerza para encabezar el remake estadounidense de Un poeta, la aclamada película colombiana dirigida por Simón Mesa Soto que se convirtió en una de las grandes revelaciones del circuito internacional de festivales en 2025.

Mesa Soto, cineasta antioqueño ganador de la Palma de Oro al mejor cortometraje en 2014 con Leidi, estrenó Un poeta en mayo de 2025 dentro de la sección Un Certain Regard de Cannes, en la que obtuvo el Premio del Jurado, gracias a una tragicomedia ambientada en Medellín sobre un escritor frustrado que intenta redimirse a través del talento de una joven estudiante. La película también recibió reconocimientos posteriores en los festivales de San Sebastián, Biarritz y Santiago de Chile, consolidándose como uno de los filmes latinoamericanos más celebrados del año.

Demandado

Foto: AFP

El actor de Hollywood Brad Pitt enfrenta una nueva controversia judicial luego de que la firma estadounidense Beau D., conocida por comercializar una polémica crema íntima masculina, interpusiera una demanda por presunta infracción de marca contra su línea de cuidado facial Beau Domaine.

De acuerdo con documentos citados por medios como Page Six y Air Mail, la empresa asegura que el actor cambió el nombre de su marca de skin care, generando confusión comercial por su similitud con Beau D., una compañía fundada en 2020 en Malibú. La demanda, presentada bajo las leyes comerciales de California, reclama daños superiores a los 75.000 dólares y exige que Brad Pitt deje de utilizar el nuevo nombre de su marca. El caso se encuentra actualmente en etapa inicial y, según los reportes, antes de acudir a los tribunales, la compañía demandante ha intentado alcanzar acuerdos privados sin éxito.

Batalla judicial

Foto: FiILM MAGIC

Rumer Willis, hija mayor de los actores de Hollywood Bruce Willis y Demi Moore, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras iniciar una intensa batalla judicial con su expareja, el músico Derek Richard Thomas, por la custodia de su hija Louetta, de apenas 3 años.

La actriz de 37 años, quien además tiene dos hermanas menores, Scout y Tallulah Willis, presentó documentos ante la justicia estadounidense en los que acusa a Thomas de haber ejercido “violencia emocional constante” y episodios de comportamiento agresivo durante la relación que sostuvieron hasta 2024. Según reportes divulgados por medios como Page Six y Us Weekly, Willis asegura que varias de esas conductas ocurrieron frente a la menor o incluso mientras viajaban juntos en automóvil, situación que habría motivado su solicitud de custodia física primaria y visitas supervisadas para el padre de la niña.

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La disputa legal comenzó formalmente en julio de 2025, cuando Thomas pidió derechos de custodia y visitas ante una corte de California. Derek Richard Thomas negó las acusaciones por medio de sus abogados y sostuvo que las afirmaciones de la actriz son falsas y exageradas. Más allá del conflicto familiar, Rumer se ha convertido en una de las voces más visibles de la familia Willis en los últimos años, especialmente desde que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

Gran concierto

Foto: CRISTIAN BAYONA/PRENSA JAQUE

La Feria de las Flores de Medellín comenzó a calentar motores y uno de los eventos más esperados de la programación oficial ya tiene lista su nómina artística. Los organizadores del tradicional Súper Concierto confirmaron que la edición de 2026 contará con figuras de talla internacional y nacional como Carín León, Grupo Niche, Aria Vega, Silvestre Dangond y Luis Alfonso, en una mezcla de salsa, vallenato, música popular y regional mexicana que promete convertir el estadio Atanasio Girardot en el epicentro de la fiesta paisa.

La Feria de las Flores se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto con actividades emblemáticas como el Desfile de Silleteros y la tradicional Batalla de Flores, uno de los eventos más multitudinarios y representativos de Medellín. Según informó la organización, el Súper Concierto se realizará el próximo 8 de agosto y forma parte de los espectáculos centrales de la programación cultural de este año. Las boletas comenzaron a venderse desde el viernes 29 de mayo con una etapa inicial de preventa hasta agotar parte del aforo disponible.

Otro condenado

Foto: GETTYIMAGENS

Las condenas alrededor del caso de Matthew Perry siguen llegando casi tres años después de la muerte del recordado protagonista de Friends. El martes, la justicia federal de Los Ángeles sentenció a Kenneth Iwamasa, exasistente personal del actor, a tres años y cinco meses de prisión tras admitir que le inyectó ketamina de manera ilegal en los días previos a su fallecimiento, ocurrido en octubre de 2023.

Iwamasa, de 60 años, se declaró culpable de conspiración para distribuir la sustancia y reconoció ante la corte que, pese a no tener formación médica, aplicó repetidas dosis del anestésico al actor, incluso el mismo día en que fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en California. La jueza Sherilyn Peace Garnett sostuvo que el asistente ignoró señales evidentes del deterioro físico de Perry y contribuyó directamente al desenlace fatal del artista.

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Durante el proceso judicial, la fiscalía estadounidense reveló que Iwamasa llegó a administrar hasta ocho inyecciones diarias de ketamina siguiendo instrucciones del médico Salvador Plasencia, también condenado por suministrar ilegalmente la droga. La investigación federal concluyó además con sentencias contra Jasveen Sangha, conocida como la Reina de la Ketamina, quien recibió una pena de 15 años de prisión por distribuir la dosis mortal. Erik Fleming, intermediario en la compra, y Mark Chávez obtuvieron arresto domiciliario tras colaborar con las autoridades.