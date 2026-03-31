Anne Hathaway y Meryl Streep aterrizaron en Ciudad de México: así se vivió el inicio de la gira global de ‘El diablo viste a la moda 2′

La capital mexicana se transformó en el epicentro de la moda global con la llegada de dos leyendas de Hollywood: Meryl Streep y Anne Hathaway. En la primera parada de un ambicioso tour mundial promocional de El diablo viste a la moda 2, las protagonistas originales de la cinta que marcó una era en 2006 deslumbraron a fanáticos, celebridades y diseñadores locales. Vestida con elegancia urbana y un toque de glamour neoyorquino, la Ciudad de México abrió sus brazos culturales para recibirlas en dos íconos del patrimonio nacional, la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli. La película se estrenará a nivel mundial el 30 de abril de 2026.

Se revela nuevo póster y ‘teaser’ de ‘El diablo viste a la moda 2’, película en la que Anne Hathaway y Meryl Streep conquistan a una generación

Anne Hathaway para la promoción de 'El diablo viste a la moda 2'. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

Así se vivió el inicio de la gira global de ‘El diablo viste a la moda 2′. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

El “momento fan” de Laura Tobón en México con Meryl Streep y Anne Hathaway que se hizo viral

El evento de moda comenzó temprano en el corazón de Coyoacán, donde el Museo Frida Kahlo —conocido mundialmente como la Casa Azul por su fachada de un azul vibrante que evoca directamente la icónica escena del libro El diablo viste de moda— se convirtió en el escenario perfecto para el reencuentro de estas actrices.

Meryl Streep, repitiendo su rol legendario como la implacable Miranda Priestly, y Anne Hathaway, a Andy Sachs que conquistó al mundo, recorrieron con paso firme las salas que albergan la colección exclusiva de vestidos y accesorios personales de la pintora surrealista. “Frida representa esa fuerza indomable que tanto admiramos en nuestras protagonistas”, comentó Streep ante un grupo selecto de medios, mientras posaba frente a un espejo antiguo que reflejaba su silueta impecable.

‘El diablo viste a la moda 2′: tráiler oficial de la esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway

“Es como ponernos esos tacones de nuevo, pero con más sabiduría y arrugas elegantes”, bromeó Hathaway. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

Hathaway, por su parte, no ocultó su emoción: “Este lugar es pura inspiración; México nos regala la mejor bienvenida para revivir esta historia”, aseguró.

Las actrices compartieron anécdotas exclusivas sobre la secuela, dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la misma dupla creativa detrás del éxito original. Producida por Wendy Finerman, con producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y la propia McKenna, la película trae de vuelta al elenco completo: Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci en el rol de Nigel Kipling. Veinte años después, regresan a las calles elegantes de Nueva York y las oficinas de la revista Runway, prometiendo más sátira fashion con un toque contemporáneo. “Es como ponernos esos tacones de nuevo, pero con más sabiduría y arrugas elegantes”, bromeó Hathaway, arrancando risas.

Regresa ‘El diablo viste a la moda’: los detalles de la esperada secuela

Anne Hathaway y Meryl Streep. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

La jornada cerró al atardecer en el Museo Anahuacalli, la obra arquitectónica de Diego Rivera que fusiona prehispánico con modernidad, y sede perfecta en pleno marco de la Fashion Week México. Este recinto volcánico se llenó de flashes para un desfile inspirado en El diablo viste de moda 2, organizado por 20th Century Studios.

La capital mexicana se transformó en el epicentro de la moda global con la llegada de dos leyendas de Hollywood: Meryl Streep y Anne Hathaway para la promoción de 'El diablo viste a la moda 2'. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

Más de 400 invitados, entre celebridades, influencers, periodistas y seguidores, presenciaron las creaciones de 20 diseñadores mexicanos de renombre, como Pineda Covalin, Sandra Weil y Carla Fernández, que reinterpretaron los looks icónicos de la saga con textiles indígenas, bordados otomíes y siluetas empoderadas.

El clímax llegó cuando Streep y Hathaway emergieron de entre las sombras de las pirámides de concreto, uniéndose al saludo final en la pasarela. De Colombia, en el evento hicieron presencia la presentadora Laura Tobón, la influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno.

‘El diablo viste a la moda 2’ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe sobre la secuela que reúne a Meryl Streep y Anne Hathaway

La expectativa frente al estreno de la secuela de la película es alta. La primera entrega de El diablo viste a la moda rompió los límites esperados desde el inicio, convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos comerciales de su género: en solo 24 horas, el trailer de la secuela de la saga alcanzó 222 millones de visualizaciones en plataformas digitales, cifra que lo posicionó como el más visto en la historia de 20th Century Studios hasta la fecha.

La capital mexicana se transformó en el epicentro de la moda global. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

La cinta original se consolidó como un referente de la comedia dramática contemporánea gracias a un amplio reconocimiento en la industria. Fue galardonada con más de 20 premios internacionales y acumuló más de 50 nominaciones, entre los que destacan el Satellite Award, el AARP Movies for Grownups y varios galardones de asociaciones de críticos de cine.