‘El diablo viste a la moda 2’ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe sobre la secuela que reúne a Meryl Streep y Anne Hathaway

El estreno de la película coincide con el mismo fin de semana de la celebración de la MET Gala 2026.

Redacción Cultura
13 de noviembre de 2025, 8:32 p. m.
La secuela de El diablo viste a la moda ya tiene fecha de estreno y la noticia ha encendido la expectativa en la industria del cine y la moda en América Latina y el mundo.

El fenómeno de la película original, lanzada en 2006, dejó una huella imborrable en la cultura pop: no solo convirtió a Runway en un referente editorial, sino a Miranda Priestly en un ícono de poder y precisión estilística.

En su momento, la película recibió tal reconocimiento, que se destacó en categorías clave como mejor vestuario y mejor actriz en los Premios Óscar, además de nominaciones en Globos de Oro y Bafta. En total, la película acumuló más de 20 premios ganados y alcanzó decenas de nominaciones a lo largo de su ciclo de premiación, convirtiéndose en una referencia cultural y estética dentro del cine de comedia-drama y en un hito para la moda en la pantalla.

Contexto: ‘El diablo viste a la moda 2′: reparto, sinopsis, fecha de estreno y más detalles de la esperada película
Hay expectativa por las nuevas aventuras de Andy Sachs. | Foto: Tomado de video

La confirmación oficial del regreso del universo de Runway señala que el reparto clave regresará para la secuela: Meryl Streep repite su icónico papel de Miranda Priestly; Anne Hathaway retoma a Andy Sachs; Emily Blunt vuelve como Emily Charlton, y Stanley Tucci regresa como Nigel.

Tráiler oficial de ‘El diablo viste a la moda 2’

Luego de mucha espera, finalmente 20th Century Studios reveló el día de lanzamiento en cines en Estados Unidos. La fecha revelada con el tráiler oficial indica que será el viernes primero de mayo de 2026, el día escogido para que la película llegue a las salas de cine.

A seis meses de su estreno, se anticipa que la historia siga explorando el ecosistema de la moda editorial, con escenas que alternarán entre grandes capitales de la moda y locaciones icónicas y una puesta en escena de alto impacto. Se esperan, además, tensiones entre los personajes de Miranda Priestly y su equipo, junto con la posibilidad de incluir nuevas caras que amplíen el arco narrativo y aporten giros dramáticos y satíricos característicos de la saga.

Contexto: Comenzaron las grabaciones de la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

MET Gala 2026

El dandismo negro se luce en la Gala MET: La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, el actor Colman Domingo y el piloto de carreras Lewis Hamilton en el Museo Metropolitano de Arte, el 5 de mayo de 2025, en Nueva York. (Photo by Angela WEISS / AFP)
El dandismo negro se luce en la Gala MET: La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, el actor Colman Domingo y el piloto de carreras Lewis Hamilton en el Museo Metropolitano de Arte, el 5 de mayo de 2025, en Nueva York. (Photo by Angela WEISS / AFP) | Foto: AFP

Una coincidencia que ha llamado la atención sobre la fecha de lanzamiento de la película es su cercanía con la fecha de la realización de la edición de la MET Gala 2026, uno de los eventos más influyentes del año en términos de moda y cobertura mediática.

Contexto: Raúl Ávila, el bogotano encargado de decorar la MET Gala habló sobre la más reciente edición, “Anna Wintour me llamó para trabajar con ella”

Como es costumbre desde hace varias décadas, la MET Gala se celebra el primer lunes de mayo. Este 2026 se realizará el 4 de mayo, apenas tres días después del estreno de la secuela que reunirá a Meryl Streep y Anne Hathaway.

