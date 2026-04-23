Así se vivió en Bogotá el estreno de ‘Michael’, la película de Michael Jackson; famosos estuvieron presentes

Este 22 de abril se estrenó en cines del país Michael, la biopic del artista más influyente de todos los tiempos. Dirigida por Antoine Fuqua, el galardonado cineasta detrás de Día de Entrenamiento, Olimpo Bajo Fuego y la franquicia El Justiciero, la película retrata la vida de Michael Jackson desde sus inicios como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como una superestrella global.

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Protagonizada por Jaafar Jackson, quien interpreta a Michael Jackson en su debut cinematográfico, aportando una conexión única con el personaje al ser su sobrino en la vida real. Lo acompañan Nia Long, Laura Harrier y Juliano Krue Valdi, junto a Miles Teller y Colman Domingo, consolidando un elenco que da vida a esta esperada producción.

El origen de una superestrella

Michael Jackson no llegó a la cima de forma inmediata. La película se concentra en los años que definieron su transformación, desde sus primeros pasos con los Jackson Five en el circuito marcado por la segregación racial, hasta el momento en que comienza a construir una identidad artística propia, más allá del entorno familiar. No es un recorrido de éxitos, sino el proceso de formación de una voz.

El guion, escrito por John Logan, se estructura como un viaje personal. A partir de archivos y escritos del propio artista, la historia conecta cada avance creativo con un momento de cambio en su vida.

Así, la música deja de ser un resultado y se convierte en consecuencia directa de lo que estaba viviendo. El foco está en ese punto de quiebre donde un niño prodigio empieza a definirse como artista.

Colombia vivió una noche única con la premiere de Michael

Colombia vivió una noche única con la premiere de Michael en Bogotá, junto a funciones exclusivas en Barranquilla, Cali y Medellín se celebró de manera simultánea el miércoles 22 de abril en la noche, marcando un momento clave en la llegada de una de las películas más esperadas del 2026.

En Bogotá, el evento reunió a cerca de 300 invitados especiales y dio inicio con un exclusivo cóctel previo a la proyección, en el que varias celebridades participaron como apertura de la velada.

Figuras del mundo de la música, la actuación y la creación de contenido se dieron cita para ser de los primeros en vivir esta experiencia cinematográfica en pantalla grande.

En la capital destacaron invitados como Amparo Grisales, Mabel Moreno, Violeta Vergonzi, Diana Wiswell, Adriana Lucía, Martina La Peligrosa y Mario Muñoz, de Doctor Krápula, entre otros, quienes acompañaron una noche cargada de expectativa y emoción en torno al legado del “Rey del Pop”, marcada por la nostalgia de ver a un artista que definió una era y cuyo impacto difícilmente volverá a repetirse.

Una leyenda que cobra vida en pantalla grande

Uno de los ejes de la película es la conexión entre Jaafar Jackson y el personaje. Sobrino de Michael Jackson en la vida real y con raíces colombianas por parte de su madre, fue elegido tras un proceso de casting de dos años, en el que se priorizó no solo el parecido, sino la capacidad de capturar su esencia en escena.

'Michael', un biopic supervisado por la familia Jackson Foto: UIP

La película explora la vida de Michael Jackson, cuya música, legado cultural y récords globales siguen vigentes décadas después. Con más de 400 millones de discos vendidos y una huella imborrable en la industria.

El corazón de la película

Secuencias como “Billie Jean” en Motown 25, “Beat It”, “Thriller” y “Bad” ante 72.000 personas en el estadio de Wembley forman parte del relato y acompañan la evolución del personaje. Cada una fue concebida como una pieza narrativa, con una puesta en escena que busca acercar al espectador a la experiencia del escenario. El supervisor musical destaca que la propuesta permite transitar entre la perspectiva del artista y la del público.

La recreación coreográfica estuvo a cargo de Rich + Tone Talauega, el dúo que acompañó a Michael en su HIStory World Tour a partir de 1996 y que conocía de primera mano los detalles de su lenguaje corporal. Fueron los encargados de trabajar con Jaafar Jackson en la construcción física del personaje, transmitiéndole tanto los movimientos como la intención detrás de cada gesto.

“Los matices de Michael son algo que no se puede fingir”, explica Tone. “Pero también queríamos ver la verdadera esencia de Jaafar reflejada en su movimiento, no una copia exacta”.

‘Michael’: el biopic sobre Michael Jackson es supervisado por su familia y libre de controversias

El actor y su preparación

La elección de Jaafar no tuvo que ver con que fuera familiar del artista. Fue el resultado de casi 200 audiciones en todo el mundo, y el proceso de selección duró dos años. El productor Graham King destacó desde el inicio su conexión con el personaje, y tras las primeras pruebas de cámara, Katherine Jackson, la madre de Michael, vio el material y solo dijo: “Ese es Michael”.