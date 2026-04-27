Conozca cómo cambiará el pico y placa en Medellín este martes, 28 de abril: evite multas y la inmovilización del carro

El sistema de pico y placa en Medellín busca optimizar la circulación vehicular y reducir los constantes embotellamientos en las vías más transitadas de la ciudad.

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Esta regulación se organiza según los números de las placas. Para las motocicletas, se tiene en cuenta el primer dígito, mientras que en los automóviles particulares se considera el último número de la matrícula.

Para el martes 28 de abril, y conforme a los cambios definidos para el primer semestre de 2026, la medida funcionará de la siguiente manera:

Vehículos particulares: no podrán circular aquellos con placas finalizadas en 0 y 3.

no podrán circular aquellos con placas finalizadas en 0 y 3. Motocicletas: la restricción aplica para las que inician con 0 y 3.

la restricción aplica para las que inician con 0 y 3. Taxis: tendrán prohibición de movilizarse los que terminen en 2.

Controles de pico y placa en Medellín. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

La norma rige en horarios específicos durante los cuales ciertos vehículos tienen limitada su circulación en distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, hay algunas vías donde esta medida no aplica.

Los horarios establecidos son:

Carros particulares: desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Taxis: entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Mayores de 65 años que incumplan este requisito no podrán conducir: les cancelarán la licencia

Entre las vías exentas de la restricción se encuentran el Sistema Vial del Río —incluyendo la Autopista Sur y la avenida Regional—, la avenida Las Palmas, el tramo de la quebrada La Iguaná entre las carreras 63 y 80, y los cinco corregimientos de Medellín, donde no rige esta medida.

Asimismo, ciertos vehículos pueden circular libremente siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades. Entre ellos están los eléctricos, híbridos y los que operan con gas natural, siempre y cuando cuenten con matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Estas son las vías que están exentas del pico y placa en Medellín durante el primer semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Finalmente, la Secretaría de Movilidad advirtió que quienes incumplan la norma podrán recibir una sanción de $875.452 en 2026, además de la inmovilización del vehículo en caso de ser detectados durante los controles.