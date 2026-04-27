Vehículos

Estos son los beneficios económicos y tributarios de tener un carro eléctrico en Colombia

La compra de estos vehículos es una alternativa más atractiva para los colombianos.

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María Fernanda Orjuela Espitia

27 de abril de 2026 a las 5:33 p. m.
Estos vehículos no solo representan una alternativa amigable con el medio ambiente, suno también un alivio para el bolsillo.
Estos vehículos no solo representan una alternativa amigable con el medio ambiente, suno también un alivio para el bolsillo. Foto: Getty Images
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