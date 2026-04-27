Vehículos
Estos son los beneficios económicos y tributarios de tener un carro eléctrico en Colombia
La compra de estos vehículos es una alternativa más atractiva para los colombianos.
Siga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover
27 de abril de 2026 a las 5:33 p. m.
Estos vehículos no solo representan una alternativa amigable con el medio ambiente, suno también un alivio para el bolsillo. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento