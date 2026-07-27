El millonario costo oculto que generan los accidentes de tránsito en Medellín en 2026

Medellín se encuentra en una evolución en materia de movilidad, en donde la capital del departamento de Antioquia se encuentra en un notable crecimiento en el sector automotor, así como el incremento de vehículos que cada vez circulan más por las vías y calles de la ciudad.

Lo que debe revisar antes de arrancar el carro para reducir el riesgo de accidentalidad

De acuerdo a los más recientes registros por parte de la ANDI y Fenalco, un total de 28.759 vehículos nuevos fueron matriculados en Medellín y en el Valle de Aburrá, trayendo así un crecimiento del 59,5 %.

Asimismo, de acuerdo con datos emitidos por las autoridades de tránsito de la región, el parque automotor del Valle de Aburrá pasó de alrededor de 330.000 vehículos en el año 200 a más de 2,6 millones en el 2024.

Los siniestros viales continúan representando uno de los principales retos para la movilidad en la capital antioqueña. Foto: Alcaldía de Medellín

El impacto que trae la ciudad en cuanto al aumento de vehículos trae consigo una serie de desafíos que varias entidades tienen en cuenta, entre ellas la promoción de una cultura vial para prevenir irregularidades o accidentes de tránsito.

La importancia de promover una movilidad más segura en Medellín

De acuerdo con Seguros Bolívar, con las recientes cifras que indican que cada vez existen más vehículos que circulan diariamente por Medellín y el Valle del Aburrá, existe la necesidad de adoptar medidas y acciones que promuevan una conducción segura y que a la vez preparen a los conductores a responder sobre cualquier imprevisto.

Dentro de estos puntos se tienen en cuenta los siniestros viales. En Medellín, el registro actual muestra un 82 % en los índices de accidentes, superando el promedio nacional, que es de un 73 %.

El crecimiento del parque automotor exige fortalecer las estrategias de prevención para garantizar una movilidad más segura en Medellín. Foto: foto generada por IA para fines ilustrativos / El País

Este dato confirma que la ciudad tiene que buscar los espacios necesarios para poder promover una conducción responsable, así como prevenir estos casos.

Los efectos económicos

Un aspecto que cada vez pisa fuerte en los casos de accidentes, no solamente en Medellín, sino en el país, es el ámbito económico, donde los choques de carros y motos que transitan comienzan a ser más caros de lo habitual.

La aseguradora indica que en el país, cerca de 23 de cada 100 vehículos que se encuentran asegurados con pólizas voluntarias estuvieron involucrados en alguna clase de siniestro vial, trayendo consigo un impacto económico.

En el país, el costo promedio de un siniestro pasó de $10,9 millones en 2025 a $11,6 millones en 2026, el cual fue impulsado por el aumento en los precios de repuestos, componentes tecnológicos y procesos de reparación.

Con esta cifra, el impacto es más claro en Medellín. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad, se han registrado 18.823 siniestros viales.

Los accidentes de tránsito generan un impacto económico que supera los $218.000 millones en Medellín, según estimaciones basadas en el costo promedio por siniestro. Foto: Getty Images

Este dato, multiplicado por el costo promedio de un accidente, indica que se han pagado alrededor de $218.346,8 millones por los siniestros viales que se presentan en la capital de Antioquia.

Son por estos millonarios costos que se busca imponer medidas para mejorar la seguridad y cultura vial.

“El crecimiento de la movilidad en Medellín es una muestra del dinamismo de la ciudad. Ese mismo crecimiento nos recuerda la importancia de fortalecer la prevención, adoptar hábitos de conducción responsables y contar con un respaldo que permita afrontar con mayor tranquilidad los imprevistos que pueden presentarse en las vías”, comentó Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar.