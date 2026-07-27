Con el objetivo de impulsar cada vez más vehículos eléctricos e híbridos en Europa, la marca de automóviles estadounidense Ford anunció una colaboración con la fabricante china Geely, con el objetivo de producir nuevas unidades destinadas al mercado del viejo continente.

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Las operaciones se llevarán a cabo en la planta de Almussafes, en la ciudad de Valencia, España. Se fabricarán un total de cuatro nuevos modelos que buscan aumentar la producción de estos coches y seguir el paso a la transformación que se está viviendo en el mercado automotor.

Ambas compañías llegaron a una serie de acuerdos, mencionando que la operación tendrá una participación del 66% por parte de Ford, mientras que el 34% será de Geely.

El proyecto busca incrementar la capacidad de producción de vehículos electrificados en Europa durante los próximos años. Foto: Europa Press via Getty Images

Por medio de esta colaboración, se estima elevar de una forma progresiva la producción de las unidades de la marca estadounidense, así pudiendo llegar a una capacidad cercana a los 500.000 vehículos anualmente.

Estos serán los modelos realizados entre la colaboración de Ford y Geely

El proyecto entre ambas marcas indica que cuatro modelos serán hechos en Valencia y saldrían de la línea de producción desde el año 2028.

Asimismo, se indica que en la planta de Almussafes se continuaría fabricando el modelo Ford Kuga, un carro SUV que destaca por sus ventajas híbridas.

Dentro de los modelos establecidos para los próximos años, se encuentra la incorporación de dos vehículos SUV hechos por Geely, un crossover familiar multienergía diseñado por Ford y creado en colaboración con Geely y, finalmente, un nuevo Ford Bronco.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañó la presentación del acuerdo para la fabricación de nuevos vehículos en Valencia. Foto: Europa Press via Getty Images

Dentro de la presentación del proyecto, estuvo presente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien informó cómo esta colaboración no solamente trae beneficios para el continente europeo, sino también para el país ibérico.

“Demuestra algo muy importante y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad”, comentó.

Geely producirá vehículos por primera vez en Europa

El acuerdo con marca permite que Geely tenga por primera vez en su historia un punto de producción de coches en el continente europeo, permitiendo acelerar el lanzamiento de futuros modelos, así como de apoyarse en una red de proveedores que ya se encuentran establecidos en el mercado.

Este hecho también representa una coyuntura que se vive en el sector automotor, en donde cada vez se están uniendo fabricantes tradicionales de estos vehículos con compañías chinas con el objetivo de seguir produciendo carros eléctricos en Europa.