Durante este martes 30 de junio de 2026, la marca estadounidense automotriz Ford realizó un anuncio que impacta en la producción de sus vehículos, al retirar más de 741.000 unidades en Estados Unidos.

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De acuerdo con la compañía, la decisión conlleva una falla técnica que fue detectada en el sistema de la transmisión.

Esto traería varios problemas que perjudicarían la seguridad tanto del coche como de su conductor, al comprometer con el sistema de estacionamiento y trayendo mayores probabilidades de accidentes o lesiones.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), aquellas unidades que se verán afectadas mostrarán una serie de patrones; entre ellos, un acoplamiento temporal del trinquete de estacionamiento incluso si el carro se encuentra en los momentos en movimiento.

De acuerdo con la entidad, hasta la fecha Ford ha recibido un total de 24 denuncias de daños a la propiedad, además de nueve presuntas lesiones, dos de ellas emocionales, que están vinculadas con la problemática que vive la marca estadounidense.

Los modelos afectados por la falla técnica

La NHTSA ha informado que el retiro de los 741.000 vehículos de Ford tendrá algunos modelos específicos.

Dentro de los más destacados se encuentran la Ford F-150, el Lincoln Aviator, el Ford Explorer, el Lincoln Navigator y el Ford Expedition. Estos modelos tuvieron que ser comprendidos entre los años 2018 y 2021.

Modelos como la Ford F-150 y Explorer están entre los afectados por el reciente retiro masivo. Foto: Getty Images

Mientras se lleva a cabo el retiro de las unidades, Ford ha reiterado el llamado a los propietarios afectados a mantener la calma y estar atentos a posibles notificaciones oficiales que estarán llegando en los próximos días, esto con el objetivo de proceder a las inspecciones técnicas por fabricantes sin tener un costo alguno.

Los dueños serán indicados al sitio donde tendrán que llevar su vehículo, ya sea hacia un concesionario Ford o Lincoln, donde la unidad será actualizada con el Módulo de Control del Tren Motriz (Powertrain Control Module) con el más reciente software,

Adicionalmente, dentro de los concesionarios también se realizará la inspección de la transmisión del vehículo con la meta de detectar posibles daños en el sistema de estacionamiento.

En el caso de encontrarlos, se reemplazarán aquellos componentes que se encuentren dañados de la transmisión, según sea necesario.

La problemática que sufre la marca Ford viene en coyuntura ante los desafíos que el sector automotor ha sufrido en materia de seguridad electrónica y mecánica.

Uno de los casos más recientes se presentó con la marca Tesla, la cual ha implementado en algunas de sus unidades un sistema de piloto automático, pero que ha traído daños graves.

Uno de los vehículos de la marca estadounidense se estrelló contra una vivienda en la ciudad de Katy, Houston. Esto provocó que una mujer de tercera edad que habitaba dentro del hogar perdiera la vida.