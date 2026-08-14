El código de luces en carretera que muchos conductores pasan por alto

Cuando una persona se encuentra conduciendo por carreteras y rutas, poco a poco comienza a desarrollar una especie de lenguaje no verbal mediante el cual, a través de elementos del vehículo, intenta comunicarse con las personas que se encuentran a su alrededor.

LED, halógenas, HID o láser: la guía para no equivocarse al escoger luces para su carro

Uno de los más conocidos se realiza por medio del claxon. Cuando se le cede el paso a otro vehículo o se realiza una maniobra, es común presionar la bocina rápidamente en dos ocasiones como gesto de agradecimiento.

Aun así, existen otras señales que pueden realizarse mediante diferentes elementos del vehículo. Entre ellas están las señales luminosas, que pueden tener patrones similares a los del claxon, pero que en otras ocasiones sirven para advertir sobre una situación de peligro.

Luces carro Foto: Getty Images

Por ello, es importante conocer esa norma no escrita que muchos conductores utilizan para tener mayor claridad sobre lo que ocurre al manejar y comprender mejor el entorno por el que se transita.

¿Qué señales indican las luces altas en un carro?

El uso de las luces altas y las balizas (luces intermitentes) de un vehículo puede tener varios significados, ya sean cordiales o preventivos, que contribuyen a mantener la fluidez y la seguridad al conducir por carreteras o vías.

Por ejemplo, el uso de las balizas puede ser similar al del claxon para agradecer a otro conductor que cede el paso o facilita una maniobra. En estos casos, la persona beneficiada enciende las luces intermitentes durante uno o dos segundos para indicar que agradece el gesto.

Incluso, para mostrar que recibió el mensaje, un conductor puede hacer uso de las luces altas como señal de cortesía.

Las luces del vehículo pueden cumplir diferentes funciones durante un recorrido. Foto: Getty Images

No obstante, existen otras situaciones en las que las luces pueden tener un significado diferente. Cuando un vehículo circula en sentido contrario con las luces altas encendidas, se pueden realizar ráfagas rápidas para indicarle al conductor que debe cambiar a luces bajas. De esta forma, se busca evitar que otros conductores queden cegados.

Las luces también pueden utilizarse como señales de peligro o advertencia. Si se observan varios destellos de luces altas provenientes de vehículos que circulan en sentido contrario, puede significar que están alertando sobre un accidente, un obstáculo o alguna anomalía más adelante en la vía.

De esta manera, se advierte al conductor para que se prepare con antelación ante lo que está a punto de encontrar y se evite una situación inesperada que pueda generar mayores riesgos.