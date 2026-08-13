Estos son los taxis eléctricos BYD con 1.350 kilómetros de autonomía

BYD, uno de los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos, amplía su portafolio con una nueva alternativa que busca conquistar el mercado alemán de taxis. La propuesta está enfocada en conductores que cumplen largas jornadas de trabajo, ofreciendo una prolongada autonomía y cortos tiempos de recarga pensados para reducir las limitaciones asociadas al uso intensivo de estos vehículos.

Llegan taxis eléctricos BYD a Latinoamérica: autonomía, precio y la estrategia que la acompaña implementará

La compañía ya comenzó a incursionar en la industria alemana con una ofreciendo flotillas de taxis al Gobierno alemán. La propuesta incorpora una particularidad que también representa una novedad para la marca: no todos los vehículos serán completamente eléctricos. Su primera alternativa será un híbrido enchufable, capaz de combinar la conducción eléctrica con el respaldo de un motor de combustión.

El BYD Seal 6 DM-i: la principal oferta adaptada a los conductores de servicio público

Este modelo encabeza la estrategia de la compañía asiática para ampliar su presencia en el mercado europeo, al combinar nuevas tecnologías con una autonomía que alcanzaría hasta los 1.350 kilómetros.

La propuesta responde a una de las principales necesidades de los conductores de servicio público, quienes requieren vehículos capaces de recorrer largas distancias sin tener que detenerse constantemente para recargar.

BYD SEAL 6 DM-i Foto: Tomado de la página oficial de BYD - API

Así, este nuevo vehículo permitiría a los conductores reducir considerablemente el consumo de combustible, ya que está diseñado para recorrer los primeros 100 kilómetros utilizando su sistema de propulsión eléctrica. Una vez que se agota la carga de la batería, el motor de gasolina entra en funcionamiento y permite continuar el trayecto sin necesidad de detenerse para recargar.

Sin embargo, BYD es fiel a su enfoque de cero emisiones y las otras dos ofertas sí involucran vehículos 100% eléctricos.

El Atto 3 Evo y el Sealion 7: taxis 100% eléctricos

En el caso del Atto 3 Evo, la compañía anuncia para el mercado una autonomía de hasta 510 kilómetros, mientras que el Sealion 7 alcanzaría hasta 502 kilómetros, de acuerdo con las cifras publicadas por la marca en su sitio web.

BYD Sealion 7 (arriba) y BYD Atto 3 Evo (abajo). Foto: Fotos tomadas de la página oficial de BYD

Por ahora, se anunció la llegada de estos vehículos al mercado alemán, marcándose como el inicio de una industria que evidentemente está dando pasos agigantados para la expansión global, con ofertas adaptadas a la necesidad del consumidor.

En cuanto a Latinoamérica, la compañía ya hace presencia en Argentina y Colombia, pero con diseños menos ambiciosos. La más reciente incorporación al mercado latinoamericano se dio en el país gaucho, donde, con el apoyo gubernamental, BYD lidera la estrategia de oferta para la renovación del parque automotor de taxis en Buenos Aires.

¿Cómo es el nuevo carro eléctrico pequeño de BYD que busca liderar el mercado automotor?