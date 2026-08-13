Pereira es una de las ciudades más afectadas por el devastador terremoto que sufrió Colombia este lunes, por lo que, desde la Alcaldía, se adoptaron una serie de medidas que buscan garantizar la atención a las víctimas y las labores de emergencia en la ciudad.

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Prohíben la circulación de vehículos particulares

Desde este miércoles, los residentes de la capital de Risaralda no pueden circular vehículos particulares a ninguna hora del día. El alcalde Mauricio Salazar Peláez anunció esta medida extraordinaria que empezó a regir desde este miércoles 12 de agosto hasta el lunes 17.

El mandatario especificó que en las autopistas pereiranas solamente pueden circular las motocicletas y los taxis. El resto de actores de la movilidad no pueden hacer presencia en las calles de la capital de Risaralda.

Esta restricción busca despejar las calles que están disponibles para permitir el libre tránsito de volquetas, ambulancias, carros de bomberos y equipos de rescate para atender la emergencia. Ahora bien, muchas de las vías en Pereira permanecen cerradas o con acceso restringido por daños estructurales o escombros.

Terremoto Pereira Risaralda 13 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“La ciudad está colapsada. Muchas vías están cerradas y las pocas que tenemos disponibles debemos mantenerlas despejadas para que los organismos de socorro puedan circular, los carros de bomberos, los equipos médicos, para que las volquetas puedan avanzar con la recolección de los escombros”, señaló el alcalde Salazar.

Horarios de la restricción y servicio público

La medida se desarrolla continuamente sin interrupciones; sin embargo, la Alcaldía precisó que esta tendría corte este lunes 17 de agosto a las 8:00 p.m.

Mientras tanto, la Alcaldía estudia reactivar algunas rutas exclusivas del sistema de transporte Megabús. Así, muchos ciudadanos podrían desplazarse por este medio a distintos puntos de la ciudad y alcanzar en medio de la emergencia.

La emergencia que vive Pereira a esta hora es de la mayor relevancia, por lo que el alcalde pidió ayuda a toda la ciudadanía y les hizo un llamado en medio del anuncio de la restricción.

“Esta tragedia necesita de todos. Yo solo no soy capaz, necesito su apoyo. Tenemos que asumir algunos sacrificios, pero no hay otra alternativa. Por favor, ayúdenme a reconstruir la ciudad”, expresó el mandatario.

Dosquebradas, municipio de Risaralda, también restringe la movilidad

Desde el 11 de agosto, el municipio de Risaralda implementó la misma restricción a los vehículos particulares. Está totalmente prohibida la circulación de la ciudadanía en estos automotores personales.

Sin embargo, los horarios de la restricción en Dosquebradas son diferentes. Se lleva a cabo entre las 7 a.m. y las 7 p.m., por lo que no es continua, e inició el miércoles 12 de agosto y finalizará el viernes 14.