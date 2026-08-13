Daniela Andrea Largo Sánchez, una joven de 32 años de edad, se convirtió en uno de los símbolos de la esperanza que no se pierde en medio del difícil momento que atraviesa el país.

Papá de Daniela Largo informa que su hija está en UCI, tras rescate en medio de los escombros en el terremoto en Pereira

La mujer duró más de 36 horas bajo los escombros en la ciudad de Pereira; planeaba encontrarse con su familia para celebrar el cumpleaños de su hijo de 12 años, algo que finalmente no fue posible por el movimiento telúrico.

Lastimosamente, Daniela se encuentra en delicado estado de salud, por lo que su familia, amigos, conocidos y toda Colombia se han unido en una sola voz para enviar las mejores energías y tenerla en sus oraciones.

Julio César Largo, papá de la víctima, estuvo al frente de la búsqueda de su hija y no se ha despegado de ella en ningún momento. El hombre, entre lágrimas, explicó que la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio en el momento del rescate y, por lo mismo, fue necesario reanimarla durante 17 minutos, tiempo que para él fue toda una eternidad.

“Entró en crisis, muy mal, debido a una deshidratación tuvo un paro cardiorespiratorio”, relató en Noticias Caracol.

El cuerpo de la joven ha sufrido además otras lesiones de gravedad. Los médicos indicaron que una puerta le comprimió un brazo, lo que impidió que le circulara la sangre y le afectó varios órganos.

“En el momento que liberaron la mano, la sangre que estaba ahí retenida empezó a circular. Entonces esa sangre retenida causó daños en el cerebro, el corazón, riñones, hígado”, manifestó al medio mencionado.

A esto se le suma que la zona presentó gangrena, por lo que se está analizando si es necesaria la amputación.

Terremoto en Pereira: rescatan a Daniela Largo Sánchez, mujer que estuvo bajo los escombros de un edificio durante 36 horas

Una vez que fue sacada, Daniela fue llevada rápidamente a un hospital y allí permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Actualmente, está inconsciente y sedada, mientras que los trabajadores de la salud hacen todo lo posible para salvarle la vida.

Los médicos fueron sinceros con Julio César: hay pocas esperanzas y le dejaron en claro que tendría que suceder un milagro, aunque afortunadamente su hija está siendo muy fuerte. “Tiene comprometido el corazón, funciona al 20 %”, señaló.

“Tiene problemas de hipertensión, un pulmón comprometido y tiene una gangrena que le atacó el brazo. Esa sangre retenida circuló y le causó daños en el cerebro, corazón, riñones e hígado”, agregó.

Por el momento, Daniela Andrea sigue en la UCI completamente dormida, mientras que su papá y su familia no pierden la esperanza de que salga con vida y todos puedan volver a estar juntos.