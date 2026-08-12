Terremoto en Colombia: Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira, se levanta de nuevo y ya fija fecha estimada de regreso

Pereira fue una de las ciudades más afectadas por cuenta del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes. Además de los muertos y heridos, hubo grandes daños en la infraestructura.

Una de las zonas afectadas fue el Aeropuerto Internacional Matecaña, el movimiento telúrico obligó a su cierre debido a que partes del techo se cayeron y ciertos sitios quedaron prácticamente destruidos.

Luis Fernando Collazos, gerente de la terminal aérea, habló con SEMANA acerca de las reparaciones que ya se adelantan a toda marcha y entregó una fecha estimada de cuándo se podrían volver a abrir las puertas para que las personas se movilicen a diferentes destinos.

Gerente del Aeropuerto Matecaña, Luis Fernando Collazos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“La pista está en perfectas condiciones. Otra de las revisiones que se hizo fue a la torre de control, en los 45 metros de altura no tienen ninguna afectación”, explicó.

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La peor parte la llevó el edificio de cuatro pisos, específicamente la segunda planta, donde hubo bastantes daños y por ello es el lugar en el que se está centrando la atención.

La idea, según comentó, es hacer una limpieza a todo el edificio y así tener un diagnóstico claro que permita abrir, de manera paulatina, algunas partes.

“Ya estamos en este proceso de recolección de todos estos escombros. Yo creo que nos gastamos unos tres días (...) y mirar en qué parte puede comenzar la operación”, precisó.

El área internacional no se vio afectada, por lo que se está estudiando la idea de que esta zona sea destinada a los vuelos nacionales, mientras que se realizan otras adecuaciones que garanticen la seguridad de los turistas.

Así quedó la terminal aérea de Pereira. Foto: Foto del video publicado por @nifeguci en X

En ese sentido, manifestó que si bien no se puede establecer una fecha exacta de cuándo volverá a operar la terminal aérea, están adelantando trabajos para lograr que esto sea en aproximadamente 10 días.

“Estamos mirando qué tan afectado podría estar el tema tecnológico o mirar la posibilidad de hacer el abordaje manual como se hacía hace muchos años”, comentó.

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Collazos dejó en claro que si se vuelven a abrir las puertas se hará porque no se tiene ningún riesgo para los viajeros o los trabajadores. “Que todo el tema de seguridad esté cubierto”, dijo.

El gerente recordó que el edifico del aeropuerto fue inaugurado en el 2020 y, gracias a las medidas con las que se construyó, su estructura no tuvo ninguna afectación.

“Los cuatro pisos están bien para poder reiniciar lo más pronto posible la operación aérea”, insistió.

Asimismo, reiteró que la pista para los aviones también está en perfectas condiciones y hasta puso de ejemplo el aterrizaje que hizo el avión del presidente Abelardo De La Espriella durante su visita a las zonas afectadas.

“Son muchos los aviones grandes que han aterrizado acá y no se ha visto alguna afectación. La Aerocivil también ha dado la autorización para que este tipo de aeronaves puedan ingresar a nuestro territorio”, complementó.