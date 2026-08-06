MinDefensa Pedro Sánchez admitió errores en la paz total y alertó sobre posibles atentados durante la posesión de De La Espriella

A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el ministro saliente de Defensa, Pedro Sánchez, habló con SEMANA sobre los riesgos de seguridad que rodean la transición de gobierno y presentó un balance de la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

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El funcionario reconoció que el país continúa enfrentando un panorama complejo y comparó la situación con la de un paciente que mejoró en algunos signos vitales, pero empeoró en otros.

“El paciente no es que esté bien. No, está grave”, afirmó Sánchez al referirse al país que recibirá la nueva administración.

Alerta por posibles acciones terroristas

El ministro reveló que las autoridades identificaron tres riesgos principales alrededor de la posesión: posibles atentados con vehículos cargados de explosivos, ataques mediante drones y bloqueos o actos de vandalismo.

Sánchez recordó que recientemente fue neutralizado un vehículo que transportaba explosivos en Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. El automotor, según indicó, estaría relacionado con las disidencias de alias Iván Mordisco.

“La amenaza está. La clave es la prevención con inteligencia”, señaló. Las autoridades ofrecen hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que permita prevenir atentados.

Para proteger la ceremonia, fueron desplegados cerca de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública no solo en Cali, sino también en sus alrededores. El dispositivo incluye sistemas antidrones, vehículos blindados y presencia de la Infantería de Marina en el río Cauca.

Además, se mantiene especial vigilancia en zonas como el Catatumbo, Barranquilla y el Bajo Cauca, donde operan diferentes organizaciones criminales.

Reconoció fallas en la paz total

Durante la entrevista, Sánchez admitió que el Gobierno no cumplió todos los objetivos planteados con la paz total. Aunque defendió la reducción de algunos delitos, aceptó que aumentaron las masacres y los asesinatos de líderes sociales.

“El tema de masacres indiscutiblemente aumentó. Eso es cierto. En el tema de asesinato de líderes sociales, yo dije que aumentaron”, reconoció.

El ministro sostuvo que uno de los principales errores fue decretar ceses al fuego mientras avanzaban las negociaciones con las organizaciones armadas.

“¿Qué falló? Primero, haber decretado el cese al fuego en la negociación”, manifestó.

También señaló que hizo falta incluir expertos en economía criminal dentro de los procesos y reconoció que existió demasiada confianza en los grupos armados.

Según Sánchez, desde el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública le advirtieron al presidente Petro: “Son criminales, lo van a traicionar”. Finalmente, aseguró, estas estructuras traicionaron al mandatario, al proceso y a los colombianos.

Reveló dónde estarían varios cabecillas

Sánchez afirmó que alias Iván Mordisco estaría desplazándose entre Guaviare y Vaupés, mientras que alias Calarcá se movería entre Meta, Guaviare y zonas cercanas a Caquetá.

Alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, permanecería en el occidente del país. Por su parte, alias Pablito, integrante del ELN, estaría en el corredor entre Norte de Santander, Arauca y los límites con Boyacá, aunque podría cruzar ocasionalmente hacia Venezuela.

“No soy petrista, ni uribista, ni abelardista”

El ministro aseguró que no pertenece a ninguna corriente política, pese a haber integrado el gabinete del presidente Petro.

“Yo no soy petrista, ni uribista, ni abelardista, nada. Ni tengo ninguna ideología”, dijo.

También descartó acompañar una eventual convocatoria de desobediencia civil después del cambio de Gobierno.

“No me declararía en desobediencia civil”, respondió, y agregó que únicamente respaldará las actuaciones permitidas por la Constitución y la ley.

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Gripen y protección para Verónica Alcocer

En otro momento de la entrevista, Sánchez aseguró que el contrato para adquirir los aviones de combate Gripen no tiene reversa y negó que se hayan presentado sobrecostos.

“Los aviones de combate de Colombia para este y otros gobiernos son los Gripen”, sostuvo. Explicó que el acuerdo incluye 17 aeronaves, armamento, sensores, entrenamiento, logística y transferencia de tecnología.

El ministro también confirmó que desde la Presidencia surgió una propuesta para otorgar protección permanente a quienes hubieran ocupado el papel de primera dama, una medida que habría cobijado a Verónica Alcocer.

Sin embargo, aseguró que el Ministerio se opuso y determinó que cada caso deberá ser analizado por la Unidad Nacional de Protección, según el nivel de riesgo.

Al cierre, Sánchez insistió en que el nuevo Gobierno recibirá una Fuerza Pública con mayores capacidades, pero también un país que todavía enfrenta graves desafíos de seguridad.