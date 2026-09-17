Tras descertificación de Estados Unidos, ¿qué debe hacer el nuevo Gobierno con los cultivos ilícitos? El Debate

Este miércoles, 16 de septiembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantuvo la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Se trata de una decisión que se produjo durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el 15 de septiembre de 2025.

María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en EE. UU., reaccionó a la descertificación: culpó al “desgobierno de los últimos cuatro años”

No obstante, desde el Departamento de Estado resaltaron el compromiso asumido por el presidente Abelardo De La Espriella, de modo que Colombia vuelva a ser certificada.

“El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo De La Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, se indicó en parte del comunicado emitido por la oficina diplomática estadounidense.

En El Debate de SEMANA, Heráclito Landínez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, y el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, se refirieron a la más reciente decisión del Departamento de Estado.

Landínez recalcó que Colombia es un Estado social de derecho y, que por ende, se debe respetar primero la vida, no solo de los humanos, sino de todos los seres vivos que hace parte del ecosistema y que, según el congresista, se podrían ver seriamente afectados con la fumigación aérea de los cultivos ilícitos.

“Si vamos a fumigar un herbicida cualquiera que sea y vamos a afectar a los demás cultivos que tienen los campesinos, cuando vamos a afectar las fuentes de agua, estamos poniendo en riesgo la vida; Colombia es un Estado soberano y las relaciones deben ser de iguales, de estados independientes, con los demás países del mundo”, dijo Landínez en El Debate.

En tal sentido, el congresista del petrismo recalcó que se opone radicalmente a la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia.

“No estamos de acuerdo, creo que el Estado tiene otro papel en la sociedad, en lo que tiene que ver con la vida de los colombianos, el bienestar de los campesinos y perseguir en este caso a los delincuentes que son los grandes narcotraficantes”, agregó.

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