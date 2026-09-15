Fico Gutiérrez destapó algo que le dijeron estudiantes de universidades públicas a propósito del reciente anuncio de Abelardo De La Espriella

Tras los desmanes que se presentaron el pasado viernes 11 de septiembre en Bogotá por parte de algunos estudiantes de la Universidad Nacional, lo cual obligó al cierre de varias estaciones de TransMilenio, sumado a otros hechos de vandalismo ese mismo día en medio de una marcha proPalestina, el presidente Abelardo De La Espriella tomó una decisión.

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En medio de una alocución el pasado domingo 13 de septiembre, el jefe de Estado anunció la creación de un protocolo para que las autoridades puedan intervenir las universidades cuando sea necesario. El mandatario fue enfático en decir que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público”.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, dijo puntualmente De La Espriella, el pasado domingo.

A propósito de ese anuncio del presidente De La Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló en El Debate de SEMANA. El mandatario se mostró de acuerdo con dicho protocolo y hasta contó lo que le han dicho algunos estudiantes de universidades públicas.

“Yo hablo con muchos estudiantes de universidades públicas de la ciudad y están mamados de esos grupos radicales. Están mamados. Están mamados de que no puedan estudiar, están mamados de que los utilicen como carne de cañón. Pero entonces, claro, hay gente que no se atreve a tocar y a poner el dedo en la llaga. Solucionemos esto de una vez por todas”, dijo Gutiérrez en El Debate de SEMANA.

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El alcalde de Medellín también manifestó que los claustros universitarios “no pueden seguir sirviendo de escondite de los peores criminales”. Y señaló a algunos directivos universitarios.

“Las directivas universitarias de las universidades públicas no han sido capaces de controlar los espacios que dirigen durante hace muchos años. Hay plazas de vicio instaladas dentro de muchas de esas universidades públicas. ¿Cómo no va a ser el mejor espacio para quienes se dedican a la criminalidad y al terrorismo y a otras cosas y hasta el vicio, si no puede ingresar la Fuerza Pública? Entonces es como si fuera territorio de nadie. No”, resaltó Gutiérrez en El Debate de SEMANA.