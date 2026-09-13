“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy por ustedes”: presidente sobre vandalismo en universidades públicas

En la noche del 13 de septiembre se llevó a cabo una nueva alocución del presidente, Abelardo De La Espriella, en la que abordó distintos temas de interés nacional.

El segundo punto de su comunicación se centró en la importancia de diferenciar entre la protesta pacífica y los actos de vandalismo en medio de las marchas que realizan los estudiantes universitarios.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra pública y la población civil no son protesta, son conductas que el estado tiene que enfrentar de manera decidida”.

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