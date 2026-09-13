Protestas en Unicentro por denuncia de trabajadora que asegura que la enviaron descalza a casa

Una protesta se registró frente a la tienda Zara del centro comercial Unicentro, en Bogotá, luego de que se conociera la denuncia de María Alejandra Rojas, una trabajadora que aseguró que le fueron retirados los zapatos que utilizaba como dotación y que, al no contar con otro calzado, tuvo que abandonar el establecimiento descalza.

Mujer asegura que es empleada de Zara en Unicentro y que le quitaron los zapatos de dotación y la enviaron descalza: “Una canallada”

El caso se hizo viral después de que Rojas publicara videos en redes sociales en los que relató lo ocurrido y expresó sentirse humillada por la situación. Según su versión, habría advertido que no tenía otros zapatos para regresar a su casa, pero aun así le solicitaron entregar el calzado.

La mujer grabó el momento en que salió sin zapatos del centro comercial. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Tik Tok @mary.rg

La situación generó indignación en redes sociales y motivó una convocatoria de protesta frente al establecimiento. Manifestantes llegaron al lugar con zapatos y carteles como símbolo de respaldo a la trabajadora y para exigir explicaciones por lo ocurrido.

#Reporte | Punto activo:

• Zarapastrosos.

📍Unicentro (Usaquén).



Al momento, el equipo de Diálogo Social continúa realizando monitoreo en el centro comercial Unicentro, donde no se evidencia presencia de manifestantes. Se mantiene seguimiento ante la nueva convocatoria… — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 13, 2026

La jornada es objeto de seguimiento por parte de las autoridades distritales. La Secretaría Distrital de Gobierno informó que, al momento de su más reciente reporte, el equipo de Diálogo Social continuaba realizando monitoreo en el centro comercial Unicentro, sin evidenciar presencia de manifestantes en el lugar.

“No estoy inventando”: habla María Alejandra Rojas, empleada de Zara en Unicentro a la que le quitaron sus zapatos y debió irse descalza a su casa

“Al momento, el equipo de Diálogo Social continúa realizando monitoreo en el centro comercial Unicentro, donde no se evidencia presencia de manifestantes. Se mantiene seguimiento ante la nueva convocatoria prevista para las 14:00″, señaló la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Protesta pacífica y simbolica frente al almacén @ZARA de unicentro .. es indignante lo que le hicieron a una trabajadora 😡 preguntamos al @MintrabajoCol si ya actuo? @NoticiasCaracol @NoticiasRCN @Citytv pic.twitter.com/6D630Y5aMC — Miguel Angel Barriga Talero (@mbarrigatalero) September 13, 2026

La entidad señaló además que mantiene el seguimiento ante una nueva convocatoria prevista para las 2:00 de la tarde, con el propósito de acompañar la situación y monitorear el desarrollo de la protesta.

Por medio de las redes sociales se han mostrado videos de los manifestantes que, por medio de zapatos, han mostrado su rechazo ante las denuncias presentadas.

SEMANA se comunicó con la empresa encargada de la franquicia para conocer su respuesta ante los señalamientos, pero hasta el momento no se ha emitido concepto alguno.